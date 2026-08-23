Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев наградили друг друга высшими орденами

·49·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев наградили друг друга высшими орденами

Братские отношения, стратегическое партнерство и союзничество между Узбекистаном и Азербайджаном выходят на новый исторический этап. В Ташкенте в резиденции «Куксарой» состоялась торжественная церемония награждения лидеров двух стран высшими государственными наградами.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев торжественно вручили друг другу высокие награды за неоценимый вклад в укрепление многовековой дружбы двух народов и вывод отношений на уровень союзничества.

Ильхам Алиев награжден орденом «Олий Даражали Дўстлик»

Высшая государственная награда Республики Узбекистан — орден «Олий Даражали Дўстлик» («Дружба высшей степени») была вручена лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Вручая награду, Президент Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул:

  • Историческая преемственность: было отмечено, что Ильхам Алиев достойно продолжает благородное дело великого государственного деятеля Гейдара Алиева и под его мудрым руководством Азербайджан достигает огромных успехов на международной арене;

  • Союзнические отношения: была признана неоценимая роль лидера Азербайджана в расширении многогранных связей и укреплении союзнических уз между двумя государствами.

Президент Азербайджана выразил глубокую признательность за высокую оценку и уверенность в дальнейшем динамичном развитии сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев наградили друг друга высшими орденами

Шавкат Мирзиёев стал обладателем высшей награды Азербайджана — ордена «Гейдар Алиев»

В рамках церемонии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев торжественно вручил главе нашего государства Шавкату Мирзиёеву высшую награду страны — орден «Гейдар Алиев» торжественно вручил.

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев наградили друг друга высшими орденами

Лидер Узбекистана выразил благодарность братскому народу Азербайджана и главе государства, отметив глубокий символический смысл этого ордена:

«Этот орден имеет для меня особое значение. Он носит имя великого государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева, посвятившего всю свою жизнь служению Родине. Именно этот человек заложил прочный фундамент для будущего развития Азербайджана», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Также было отмечено, что глубокое уважение Гейдара Алиева к культуре и истории Узбекистана стало прочной основой для духовного сближения двух народов.

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев наградили друг друга высшими орденами

История и кавалеры ордена «Гейдар Алиев»

Для справки: высшей наградой Азербайджана — орденом «Гейдар Алиев» в разные годы были награждены самые влиятельные мировые лидеры:

  • Жак Ширак — бывший президент Франции;

  • Сабах аль-Ахмед ас-Сабах — бывший Эмир Кувейта;

  • Реджеп Тайип Эрдоган — президент Турции;

  • Серджо Маттарелла — президент Италии.

Эта историческая церемония стала ярким символом того, что узы братства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном будут обогащаться новыми практическими проектами и достижениями.

Самое главное, эти награды, помимо личных отношений глав двух государств, являются высокой оценкой исторической дружбы, братства и стратегического партнерства между народами Узбекистана и Азербайджана как таковыми.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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