В Новый Ташкент открылся новый кампус педагогического университета (фото)

23 августа на территории Нового Ташкента состоялось торжественное открытие нового кампуса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. В церемонии открытия приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Узбекистана.

В ходе церемонии главы государств посадили дерево рядом с памятником великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви. Им также представили информацию о строительстве нового университетского кампуса, образовательной инфраструктуре и планах по дальнейшему развитию комплекса.

Кампус университета возводится на площади 40 гектаров. Проект планируется реализовать в два этапа. В конечном итоге комплекс будет включать учебные корпуса, рассчитанные на 20 тысяч студентов, и студенческие общежития на 5 тысяч мест.

В рамках первого этапа проекта завершено строительство пятиэтажного учебного корпуса на 12 тысяч студентов и комплекса современных лабораторий.

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев ознакомились с условиями, созданными для образовательной и научной деятельности в кампусе, информационно-ресурсным центром, а также музейной экспозицией, посвященной наследию Низами Гянджеви.

В музее отражены жизнь и творчество Низами Гянджеви, его богатое литературно-духовное наследие, а также многолетние культурные и литературные связи между народами Узбекистана и Азербайджана.

На встрече было отмечено, что сотрудничество в сферах образования, науки и культуры еще больше укрепит связи между двумя братскими народами. Подчеркнуто, что подобные проекты имеют важное значение в воспитании молодежи в духе общих духовных ценностей.