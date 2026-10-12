Завтра в некоторых регионах Узбекистана ожидаются дожди

·51·Узбекистан
Завтра в некоторых регионах Узбекистана ожидаются дожди

13 октября в ряде регионов Узбекистана пройдут дожди, в горных районах возможны сильные осадки. Об этом сообщил Узгидромет, опубликовав прогноз погоды на завтра.

В Ташкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 12–14, днем 22–24 градуса.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также осадков не ожидается. Температура в этих регионах ночью составит 8–13 градусов, днем — 21–26 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях местами пройдут дожди. Температура ночью 8–13, днем 20–25 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях осадков не ожидается. Ночью будет 10–15 градусов, днем 20–25 градусов тепла.

В Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях во второй половине дня местами возможен дождь. В Самарканде температура ночью составит 10–15, днем 18–23 градуса, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью будет 10–15, днем 21–26 градусов.

В регионах Ферганской долины — Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — ночью и утром местами возможны дожди и туман. Днем осадков не ожидается. Температура ночью 10–15, днем 18–23 градуса.

В предгорных и горных районах временами пройдите дожди, местами сильные. В высокогорьях возможен переход дождя в снег. Также прогнозируются туман, сели и паводки.

По республике скорость ветра ожидается в пределах 3–14 м/с. В горных районах температура ночью составит 5–10, днем 14–19 градусов тепла.

Узгидромет13 октябряосадкидождь
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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