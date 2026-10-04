«Узгидромет» сообщил, в каких регионах в начале недели ожидаются дожди

«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды по регионам Узбекистана на понедельник, 5 октября. Согласно прогнозам, в начале недели в некоторых районах пройдут дожди, а в северных областях ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Согласно данным, 5 октября в северных регионах температура может опуститься ночью до 2 градусов, а днем — до 12 градусов. В горах республики пройдут осадки, в высокогорных районах возможен переход дождя в снег.

В городе Ташкенте переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь, днем осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью составит 9-11 градусов, днем — в пределах 17-19 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, 7-12 м/с. Прогнозируется температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 12-17 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях также ожидается переменная облачность. Вероятность осадков отсутствует. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 5-10 градусов, днем — 14-19 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ночью и утром местами пройдет небольшой дождь. Днем осадков не ожидается. Ветер западный, 7-12 м/с. Ожидается температура ночью 8-13 градусов, днем — 15-20 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем повысится до 18-23 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях пройдут дожди, местами возможны сильные осадки. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем — в пределах 15-20 градусов.

В предгорных и горных районах республики временами пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах возможна гроза. В высокогорьях осадки могут перейти в снег.

Кроме того, в горных и предгорных районах существует вероятность селе-паводковых явлений. Ветер в этих районах западный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью составит 7-12 градусов, днем — 10-15 градусов.

Ранее «Узгидромет» предупреждал, что с выходных дней погода резко изменится, ожидается понижение температуры и выпадение осадков.

Также сообщалось, что 5-6 октября в некоторых регионах республики возможен туман.