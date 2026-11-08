В начале недели в Узбекистане резко изменится погода: ожидаются дожди и похолодание

·112·Узбекистан
В начале недели в Узбекистане резко изменится погода: ожидаются дожди и похолодание

Новая неделя в Узбекистане начнется с вторжения холодных и влажных воздушных масс. В понедельник, 9 ноября, в ряде районов республики ожидаются дожди, местами сильные осадки и грозы. В высокогорных районах дождь может перейти в снег. Об этом сообщает «Узгидромет».

Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели погодные условия изменятся из-за притока холодных и влажных воздушных потоков. В некоторых районах ожидается значительное усиление ветра, местами возможна пыльная буря.

В городе Ташкент погода будет переменной. Во второй половине дня временами ожидается дождь. Восточный ветер сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с. Местами возможно усиление ветра до 10–12 м/с и пыльная буря. Температура ночью составит 15–17 градусов, днем — 18–20 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области погода также будет переменной. Местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные осадки. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов, днем — 8–13 градусов тепла. На Устюрте ожидается температура около 0–5 градусов тепла как ночью, так и днем.

В Бухарской и Навоийской областях погода будет переменной, местами пройдут дожди. В некоторых районах возможны сильные осадки и грозы. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами возможно усиление до 13–18 м/с. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 17–22 градуса тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Джизакской областях также ожидается дождливая погода. Местами возможны сильные осадки и грозы. Восточный ветер сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с. В некоторых районах скорость ветра может достигать 13–18 м/с, местами возможна пыльная буря. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 15–20 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода также будет переменной, местами ожидаются дожди, в отдельных районах — сильные осадки и грозы. Восточный ветер сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с. Местами возможно усиление ветра до 13–18 м/с и пыльная буря. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 18–23 градуса тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях осадков не ожидается. Погода будет переменной, восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 17–22 градуса тепла.

В предгорных и горных районах республики погода будет переменной. Местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные осадки. В высокогорьях дождь может перейти в снег. Также ожидаются туманы и возможны селевые паводки. Восточный ветер сменит направление на западный со скоростью 9–14 м/с. Температура ночью составит 0–5 градусов, днем — 10–15 градусов тепла.

Таким образом, в первый день недели погода в республике будет неоднородной: в одних областях пройдут дожди и усилится ветер, в то время как в долине осадков не ожидается. В горных районах возможны снег и селевые паводки.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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