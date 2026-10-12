В Сурхандарье 16-летний школьник попал в ДТП на машине матери

·77·Общество
В Сурхандарье 16-летний школьник попал в ДТП на машине матери

В Термезском районе Сурхандарьинской области несовершеннолетний школьник попал в дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем Cobalt, принадлежащим его матери. В результате погиб его одноклассник, сам водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным областного Управления безопасности дорожного движения, инцидент произошел 9 октября примерно в 01:00 на 11-м километре автомобильной дороги D166 «город Термез — Намуун — Термезский международный аэропорт», проходящей через территорию махалли «Навруз».

По предварительным данным, подросток, являющийся учеником 10-го класса школы № 25 города Термеза и не имеющий водительских прав, вел автомобиль Cobalt своей матери на высокой скорости. Из-за неопытности он не справился с управлением и врезался в осветительный столб посреди дороги.

В результате ДТП водитель с тяжелыми травмами был помещен в реанимационное отделение. Находившийся в салоне автомобиля его одноклассник 2010 года рождения скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту следственной группой ОВД Термезского района возбуждено уголовное дело. Изучаются причины и все подробности произошедшего.

СурхандарьяТермезДТПОВД
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Авиабилеты — позор, прокурор — зритель»: неожиданное заявление хокима Сурхандарьинской области«Авиабилеты — позор, прокурор — зритель»: неожиданное заявление хокима Сурхандарьинской области14 августа 10:41Наказана женщина, пытавшаяся продать 11-летнего сына за 40 миллионовНаказана женщина, пытавшаяся продать 11-летнего сына за 40 миллионов4 августа 22:18Жара усиливается: в Сурхандарье ограничено движение грузовых автомобилейЖара усиливается: в Сурхандарье ограничено движение грузовых автомобилей14 июля 12:09В Термезе раскрыт подпольный бункер для онлайн-азартных игр в подвалеВ Термезе раскрыт подпольный бункер для онлайн-азартных игр в подвале11 июля 15:26В Сурхандарье сель разрушил мост, соединяющий с ТаджикистаномВ Сурхандарье сель разрушил мост, соединяющий с Таджикистаном22 июня 14:04В Ташкенте скончался школьник, упавший с 4-го этажаВ Ташкенте скончался школьник, упавший с 4-го этажа16 сентября 13:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу MrBeast, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу MrBeast, поездка знаменитого блогера отменена
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех