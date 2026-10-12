В Сурхандарье 16-летний школьник попал в ДТП на машине матери

В Термезском районе Сурхандарьинской области несовершеннолетний школьник попал в дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем Cobalt, принадлежащим его матери. В результате погиб его одноклассник, сам водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным областного Управления безопасности дорожного движения, инцидент произошел 9 октября примерно в 01:00 на 11-м километре автомобильной дороги D166 «город Термез — Намуун — Термезский международный аэропорт», проходящей через территорию махалли «Навруз».

По предварительным данным, подросток, являющийся учеником 10-го класса школы № 25 города Термеза и не имеющий водительских прав, вел автомобиль Cobalt своей матери на высокой скорости. Из-за неопытности он не справился с управлением и врезался в осветительный столб посреди дороги.

В результате ДТП водитель с тяжелыми травмами был помещен в реанимационное отделение. Находившийся в салоне автомобиля его одноклассник 2010 года рождения скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту следственной группой ОВД Термезского района возбуждено уголовное дело. Изучаются причины и все подробности произошедшего.