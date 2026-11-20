В выходные в Узбекистане температура поднимется до 28 градусов: в каких регионах пройдут дожди?
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- 21–22 ноября на большей части территории Узбекистана сохранится характерная для осени теплая погода, при этом дневная температура может подняться до 28 градусов.
- В выходные в некоторых областях возможны кратковременные дожди, а в горных районах — осадки в виде дождя и снега.
- В ряде регионов республики скорость ветра может увеличиться до 13–18 м/с, что может сопровождаться пыльными бурями и туманом.
21–22 ноября на большей части территории Узбекистана сохранится характерная для осени теплая погода. В отдельных областях днем температура может подняться до 25–28 градусов. Однако выходные пройдут не везде одинаково: местами возможны дожди, а в горных районах — осадки в виде дождя и снега.
По данным Узгидромета, в субботу и воскресенье по республике ожидается переменная облачность. Несмотря на то, что в большинстве регионов осадки не прогнозируются, в некоторых областях возможны кратковременные дожди.
Дневная температура в зависимости от региона составит от 13 до 28 градусов. Поэтому тем, кто планирует поездки или прогулки на выходные, следует учитывать прогноз погоды в своем регионе.
В каких регионах возможны дожди?
В субботу, 21 ноября, в отдельных районах Самаркандской и Кашкадарьинской областей возможны кратковременные дожди. Осадки также могут наблюдаться в некоторых районах Бухарской и Навоийской областей.
В воскресенье, 22 ноября, вероятность дождей сохранится местами в северных регионах страны.
В горных районах республики в выходные время от времени будут наблюдаться осадки. Здесь возможны дождь и снег.
Какой будет температура в областях?
21–22 ноября по регионам ожидаются следующие температурные показатели:
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области: 21 ноября днем 17–22 градуса, 22 ноября — 20–25 градусов тепла.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: в субботу 18–23 градуса, в воскресенье 23–28 градусов тепла.
Бухарская и Навоийская области: в субботу 17–22 градуса, в воскресенье 22–27 градусов тепла.
Каракалпакстан и Хорезм: днем 13–18 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области: днем 13–18 градусов тепла.
Горные районы: днем 12–17 градусов тепла.
Ночная температура будет варьироваться в зависимости от региона. В некоторых областях ожидается 2–7 градусов, в центральных и южных районах — 9–15 градусов тепла.
В Ташкенте в выходные дождей не будет
В столице 21–22 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Днем в субботу температура воздуха составит 17–22 градуса, в воскресенье — 20–25 градусов тепла. Ночью ожидается около 9–14 градусов.
Ветер восточный, 7–12 м/с. Местами возможно усиление до 13–18 м/с.
Ветер усилится, возможны пыльные бури и туман
В выходные по республике будет дуть ветер восточного направления. Его скорость в основном составит 7–12 м/с, в отдельных районах может усилиться до 13–18 м/с.
В некоторых районах Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей под воздействием ветра возможны пыльные бури. Также в некоторых регионах возможен туман.
Подводя итог, можно сказать, что 21–22 ноября на большей части территории Узбекистана будет преобладать относительно теплая погода без осадков. Особенно в южных областях температура может подняться до 28 градусов. Однако следует учитывать вероятность дождя и снега в горных районах, а также усиление ветра в некоторых областях.
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