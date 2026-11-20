21–22 ноября на большей части территории Узбекистана сохранится характерная для осени теплая погода. В отдельных областях днем температура может подняться до 25–28 градусов. Однако выходные пройдут не везде одинаково: местами возможны дожди, а в горных районах — осадки в виде дождя и снега.

По данным Узгидромета, в субботу и воскресенье по республике ожидается переменная облачность. Несмотря на то, что в большинстве регионов осадки не прогнозируются, в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Дневная температура в зависимости от региона составит от 13 до 28 градусов. Поэтому тем, кто планирует поездки или прогулки на выходные, следует учитывать прогноз погоды в своем регионе.

В каких регионах возможны дожди?

В субботу, 21 ноября, в отдельных районах Самаркандской и Кашкадарьинской областей возможны кратковременные дожди. Осадки также могут наблюдаться в некоторых районах Бухарской и Навоийской областей.

В воскресенье, 22 ноября, вероятность дождей сохранится местами в северных регионах страны.

В горных районах республики в выходные время от времени будут наблюдаться осадки. Здесь возможны дождь и снег.

Какой будет температура в областях?

21–22 ноября по регионам ожидаются следующие температурные показатели:

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области: 21 ноября днем 17–22 градуса, 22 ноября — 20–25 градусов тепла.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: в субботу 18–23 градуса, в воскресенье 23–28 градусов тепла.

Бухарская и Навоийская области: в субботу 17–22 градуса, в воскресенье 22–27 градусов тепла.

Каракалпакстан и Хорезм: днем 13–18 градусов тепла.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области: днем 13–18 градусов тепла.

Горные районы: днем 12–17 градусов тепла.

Ночная температура будет варьироваться в зависимости от региона. В некоторых областях ожидается 2–7 градусов, в центральных и южных районах — 9–15 градусов тепла.

В Ташкенте в выходные дождей не будет

В столице 21–22 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем в субботу температура воздуха составит 17–22 градуса, в воскресенье — 20–25 градусов тепла. Ночью ожидается около 9–14 градусов.

Ветер восточный, 7–12 м/с. Местами возможно усиление до 13–18 м/с.

Ветер усилится, возможны пыльные бури и туман

В выходные по республике будет дуть ветер восточного направления. Его скорость в основном составит 7–12 м/с, в отдельных районах может усилиться до 13–18 м/с.

В некоторых районах Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей под воздействием ветра возможны пыльные бури. Также в некоторых регионах возможен туман.

Подводя итог, можно сказать, что 21–22 ноября на большей части территории Узбекистана будет преобладать относительно теплая погода без осадков. Особенно в южных областях температура может подняться до 28 градусов. Однако следует учитывать вероятность дождя и снега в горных районах, а также усиление ветра в некоторых областях.