Завтра в некоторых регионах Узбекистана пройдут дожди

10 сентября в Узбекистане ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен кратковременный дождь. Об этом сообщили в Узгидромете.

Согласно информации, в городе Ташкенте будет переменная облачность, в течение дня погода будет меняться. Осадков в столице не ожидается. Ночью температура воздуха составит 18–20 градусов, днем прогнозируется 35–37 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью составит 11–16 градусов, днем — 25–30 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях будет переменная облачность, местами возможен дождь. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 13–18 м/с, местами с пыльным бураном. Температура ночью составит 15–20 градусов, днем — 32–37 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, местами облачно, осадков не ожидается. Температура ночью составит 15–20 градусов, днем — 32–37 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 15–20 градусов, днем — 33–38 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, местами облачно, осадков не ожидается. Температура ночью составит 15–20 градусов, днем — 32–37 градусов.

В горных районах республики будет переменная облачность, местами облачно, осадков не ожидается. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 23–28 градусов.