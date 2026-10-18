Ограничение на въезд в Самарканд: Причиной стали саммит С5+1 и визит Марко Рубио

В связи с проведением престижных международных мероприятий и встреч на высшем уровне в городе Самарканде, движение автотранспорта на въездных дорогах и центральных улицах будет временно ограничено с 18 по 22 октября — сроком на 5 дней.

Водителям рекомендуется использовать специально организованные объездные пути в целях предотвращения заторов. Предусмотрены исключения для движения машин скорой медицинской помощи, пожарной безопасности и других экстренных служб.

На каких улицах будет временно приостановлено движение?

В целях обеспечения безопасности на территории города и координации передвижения делегаций ограничения будут действовать в следующих направлениях:

Въездные ворота города: Поток транспорта будет ограничен на основных въездных дорогах и постах, ведущих в Самарканд;

Центральные улицы: Движение автотранспорта будет временно приостановлено по самым оживленным и историческим частям города, включая улицы Регистан , Афросиаб и Ибн Сино ;

Объездное движение: Местным жителям и гостям рекомендуется заранее планировать свои поездки и использовать объездные пути по установленным направлениям.

Причина ограничений: Всемирное внимание приковано к Самарканду

В течение пяти дней древний город будет принимать два крупных международных форума глобального значения: