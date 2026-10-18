Ограничение на въезд в Самарканд: Причиной стали саммит С5+1 и визит Марко Рубио
В связи с проведением престижных международных мероприятий и встреч на высшем уровне в городе Самарканде, движение автотранспорта на въездных дорогах и центральных улицах будет временно ограничено с 18 по 22 октября — сроком на 5 дней.
Водителям рекомендуется использовать специально организованные объездные пути в целях предотвращения заторов. Предусмотрены исключения для движения машин скорой медицинской помощи, пожарной безопасности и других экстренных служб.
На каких улицах будет временно приостановлено движение?
В целях обеспечения безопасности на территории города и координации передвижения делегаций ограничения будут действовать в следующих направлениях:
Въездные ворота города: Поток транспорта будет ограничен на основных въездных дорогах и постах, ведущих в Самарканд;
Центральные улицы: Движение автотранспорта будет временно приостановлено по самым оживленным и историческим частям города, включая улицы Регистан, Афросиаб и Ибн Сино;
Объездное движение: Местным жителям и гостям рекомендуется заранее планировать свои поездки и использовать объездные пути по установленным направлениям.
Причина ограничений: Всемирное внимание приковано к Самарканду
В течение пяти дней древний город будет принимать два крупных международных форума глобального значения:
19–20 октября — саммит «С5+1»: Состоится стратегическая министерская встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и США. В ней примет участие делегация во главе с Государственным секретарем США Марко Рубио;
21–22 октября — Всемирный саммит по благополучию детей: Пройдет масштабное глобальное мероприятие с участием международных организаций, ведущих экспертов и официальных представителей из более чем 100 стран мира.
Служба безопасности дорожного движения просит водителей с пониманием отнестись к возникающим временным неудобствам и строго соблюдать дорожные знаки и указания регулирующих сотрудников.
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