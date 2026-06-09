Мировая звезда Джон Ледженд впервые дал концерт на сцене Самарканда

8 июня американский певец и композитор Джон Ледженд впервые дал концерт в Самарканде. Выступление мировой звезды подарило тысячам поклонников незабываемый музыкальный вечер.

Этот концерт признан одним из первых крупных выступлений Джона Ледженда не только в Самарканде, но и в Центральной Азии.

Знаменитые песни, исполненные на фоне легендарной площади Регистан, подарили зрителям особое настроение.

Это мероприятие еще раз продемонстрировало авторитет Самарканда как международного центра культуры и искусства.