Мировая звезда Джон Ледженд дал концерт на площади Регистан

8 июня американский певец и композитор Джон Ледженд впервые выступил на сцене Самарканда, подарив тысячам поклонников незабываемый музыкальный вечер. Это был его первый крупный концерт не только в Самарканде, но и во всей Центральной Азии. Его известные песни, прозвучавшие на фоне легендарного Регистана, подарили зрителям незабываемые эмоции.

Этот концерт стал не только праздником музыки, но и еще раз продемонстрировал авторитет Самарканда как международного центра культуры и искусства.

Концерт был организован по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.