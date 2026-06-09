Мировая звезда Джон Ледженд дал концерт на площади Регистан

·4·Культура
Мировая звезда Джон Ледженд дал концерт на площади Регистан

8 июня американский певец и композитор Джон Ледженд впервые выступил на сцене Самарканда, подарив тысячам поклонников незабываемый музыкальный вечер. Это был его первый крупный концерт не только в Самарканде, но и во всей Центральной Азии. Его известные песни, прозвучавшие на фоне легендарного Регистана, подарили зрителям незабываемые эмоции.

Этот концерт стал не только праздником музыки, но и еще раз продемонстрировал авторитет Самарканда как международного центра культуры и искусства.

Концерт был организован по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Джон Ледженд играет на пианино и поет на площади Регистан в окружении множества свечей.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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