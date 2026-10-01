Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Узгидромет предоставил информацию о погоде, которая ожидается в Узбекистане 2 октября.
В Ташкенте будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 13–15, днем 25–27 градусов тепла.
В Каракалпакстане во второй половине дня местами возможен дождь. В Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях осадков не ожидается.
В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях температура днем составит около 23–28 градусов. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 27–32 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью и утром местами возможен дождь, на некоторых территориях сильный.
В предгорных и горных районах также ожидаются дожди, грозы. В высокогорьях есть вероятность перехода осадков в снег. Местами возможно возникновение селевых паводков.
Ветер по республике будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в горных районах местами возможно усиление до 15–20 м/с.
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