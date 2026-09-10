Сегодня в некоторых регионах ожидается пыльная буря

Сегодня, 10 сентября, в некоторых регионах Узбекистана ожидаются сильный ветер и пыльная буря. Об этом сообщил Узгидромет.

Согласно информации, в Бухарской и Навоийской областях погода будет переменчивой. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с, местами усилится до 13–18 м/с. В некоторых районах ветер может сопровождаться пыльной бурей.

В Ташкенте осадков не ожидается. В столице прогнозируется восточный ветер со скоростью 3–8 м/с. Дневная температура воздуха составит 35–37 градусов.

В остальных регионах также ожидается преимущественно сухая погода.