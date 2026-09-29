Октябрь в Узбекистане начнётся с прохладной погоды

·32·Узбекистан
Октябрь в Узбекистане начнётся с прохладной погоды

В Узбекистане октябрь месяц начнется с переменчивой и прохладной погоды. По данным «Узгидромета», 1 октября в центральных и восточных регионах страны возможны дожди.

В предгорных и горных районах прогнозируются более сильные осадки. В высокогорных районах из-за понижения температуры есть вероятность перехода дождя в снег.

2–4 октября на большей части территории республики осадков не ожидается. В этот период предполагается небольшое повышение температуры воздуха.

Однако с 4 октября на северо-западные районы может начаться вторжение холодного и влажного воздуха. А 5–7 октября эта воздушная масса, как прогнозируется, распространится и на другие регионы страны.

Таким образом, в первую неделю октября в Узбекистане ожидается неоднократное изменение погодных условий.

УзгидрометОктябрьПрогноз погодыУзбекистан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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