Высокий прием в Абу-Даби: Саида Мирзиёева встретилась с Президентом ОАЭ (видео)

·6·Узбекистан
Высокий прием в Абу-Даби: Саида Мирзиёева встретилась с Президентом ОАЭ (видео)

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева в городе Абу-Даби была принята Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом Саида Мирзиёева сообщила через свой официальный Telegram-канал. В начале встречи представитель Узбекистана передала руководителю ОАЭ искренний привет и добрые пожелания Президента Республики Узбекистан. В ходе диалога на высшем уровне были всесторонне обсуждены перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей между двумя братскими странами, а также вопросы развития искусственного интеллекта, являющегося важнейшим драйвером современного развития. На представленных снимках запечатлено, что руководитель узбекской делегации была встречена в обстановке высокого уважения и теплоты с участием почетного караула.

«Пожелания Президента, развитие торговли и искусственный интеллект»: 5 основных пунктов встречи

Самые важные официальные факты приема Саиды Мирзиёевой на высшем уровне в Абу-Даби:

  • Главе государства передано приветствие Президента: Саида Мирзиёева передала Президенту ОАЭ искренние пожелания Шавката Мирзиёева;

  • Высокое уважение на высшем уровне: В резиденции в Абу-Даби руководитель Администрации Президента Узбекистана была принята с почетным караулом;

  • Торгово-экономические отношения расширяются: На переговорах были рассмотрены вопросы наращивания товарооборота и развития инвестиционных проектов между двумя странами;

  • Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта: Стороны затронули вопрос обмена опытом по формированию экосистемы высоких технологий и искусственного интеллекта;

  • Благодарность и прочные связи: Саида Мирзиёева выразила признательность шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за оказанное высокое уважение.

Саммит Узбекистан — ОАЭ: классификация показателей встречи в Абу-Даби

Таблица деталей формата переговоров и повестки дня:

Важные критерии и аспекты

Узбекская сторона

Сторона Объединенных Арабских Эмиратов

Участник переговоров

Саида Мирзиёева (Руководитель Администрации Президента)

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Президент ОАЭ)

Место и дата встречи

Город Абу-Даби, сентябрь 2026 года

Президентская резиденция

Статус и уровень приема

Почетный караул и уважение на высшем протокольном уровне

Личный прием главы государства и искреннее гостеприимство

Основные темы обсуждения

Торгово-экономическое сотрудничество и технологии искусственного интеллекта

Инновационные проекты и углубление стратегического партнерства

Переданный дипломатический сигнал

Искренние пожелания Президента Республики Узбекистан

Полная поддержка прочной дружбы и сотрудничества

Дипломатическая и технологическая экспертиза: Почему вопрос искусственного интеллекта вышел на первый план?

Выводы аналитиков международной политики, экономистов и экспертов IT-сферы:

  • «ОАЭ — глобальный центр искусственного интеллекта»: ОАЭ стали одной из первых стран в мире, создавших Министерство искусственного интеллекта и инвестировавших миллиарды долларов в эту сферу; обсуждение Саидой Мирзиёевой данной темы напрямую с Президентом ОАЭ подтверждает намерение внедрить передовые алгоритмы в государственное управление и экономику Узбекистана;

  • Новый этап торгово-экономических связей: Объемы торговли между Узбекистаном и Эмиратами растут с каждым годом; новые экономические соглашения послужат расширению рынка логистики, «зеленой» энергетики и финансовых услуг;

  • Надежная дипломатическая связь: Теплый прием руководителя Администрации Президента на высшем уровне показывает, что доверие между Ташкентом и Абу-Даби сформировалось на высоком уровне не только между главами государств, но и между исполнительными аппаратами.

Как вы думаете, какой вклад внесет сотрудничество с ОАЭ в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий в цифровое будущее Узбекистана? Какие отрасли, по вашему мнению, будут расти самыми темпами в двусторонних торгово-экономических отношениях? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом переговоров на высшем уровне в Абу-Даби со всеми соотечественниками!

Саида МирзиёеваШейх Мухаммед бен Заид Аль НахайянОбъединенные Арабские Эмиратыискусственный интеллект
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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