В Узбекистане в ноябре может выпасть снег

В Узбекистане в ноябре ожидается постепенное понижение температуры воздуха, в отдельные дни возможны дожди. В периоды значительного похолодания дождь может кратковременно переходить в снег. Об этом сообщили в Узгидромете.

Согласно прогнозу, первая декада ноября будет относительно теплой. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов тепла, днем — 17–22 градуса тепла.

Во второй и третьей декадах месяца температура воздуха будет постепенно снижаться. Ночью столбик термометра может колебаться от 3–8 градусов тепла до 2 градусов мороза, а в отдельные дни — до 3 градусов тепла. Днем прогнозируется температура воздуха в пределах 5–20 градусов тепла.

Также в течение месяца в некоторых регионах возможны дожди. В дни вторжения холодных воздушных масс не исключено выпадение осадков в виде кратковременного снега.

По данным Узгидромета, средняя температура воздуха по республике в ноябре ожидается около нормы, местами — на 1–1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков в некоторых регионах прогнозируется меньше нормы, в других — около нормы.