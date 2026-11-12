Будет ли платным сенокошение на пастбищах в Узбекистане? Законодательная палата дала разъяснения

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Будет ли платным сенокошение на пастбищах в Узбекистане? Законодательная палата дала разъяснения

12 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Узбекистане для сенокошения на пастбищах потребуется покупать специальный билет и платить деньги. На эти сообщения отреагировал пресс-секретарь Законодательной палаты Олий Мажлиса Гуломжон Самадов.

Он подчеркнул, что распространяемые в социальных сетях сообщения о том, что «теперь нужно покупать билет даже для того, чтобы накосить сена», являются необоснованными.

Отмечается, что обсуждаемый в Законодательной палате проект закона «О пастбищах» предусматривает не создание дополнительной финансовой нагрузки для населения и предпринимателей, а расширение возможностей использования пастбищ.

В официальном комментарии подчеркивается, что устанавливается порядок бесплатного предоставления общественных пастбищ населению и их безвозмездного использования.

В то же время необходимо внести ясность в некоторые аспекты вопроса. 10 ноября Законодательная палата приняла законопроект в первом чтении. В документе предусмотрен механизм билетов для использования пастбищ, однако в официальном сообщении палаты четко не указано, будет ли он платным или бесплатным.

На заседании фракции Народно-демократической партии инициатор проекта заявил, что билет будет платным. В постановлении Президента от 14 октября 2026 года определено, что местное население будет бесплатно пользоваться создаваемыми общественными пастбищами, однако в данном постановлении механизм билетов не предусмотрен.

Таким образом, законопроект еще не принят окончательно. Окончательный порядок использования пастбищ, включая требование билета для сенокошения и порядок определения его стоимости, будет зависеть от дальнейших обсуждений документа и принимаемых норм.

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