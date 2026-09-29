В Узбекистане за 4 года 445 детей пострадали от тяжкого насилия

В Узбекистане за последние четыре года было возбуждено 445 уголовных дел по преступлениям, связанным с сексуальным насилием в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом 29 сентября на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса сообщила председатель Комитета по вопросам демократических институтов и развития гражданского общества Гулрух Агзамова.

По данным, приведенным депутатом, уголовные дела были возбуждены по 85 случаям в 2022 году, 108 — в 2023 году, 129 — в 2024 году и 123 — в 2025 году.

На заседании также обсуждался законопроект, направленный на защиту детей от различных форм насилия. В документе выдвинут ряд предложений по усилению прав несовершеннолетних, защите пострадавших детей в ходе следственных и судебных процессов, а также ужесточению мер наказания за отдельные тяжкие преступления.

Кроме того, предлагается оказывать юридическую помощь детям, пострадавшим от насилия, за счет государства, фиксировать процесс их допроса на видеозапись и обеспечить участие органов опеки и попечительства в защите интересов ребенка.

В законопроекте также предусмотрены нормы, касающиеся обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях, повышения ответственности педагогов и родителей.