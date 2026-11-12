В больнице Кибрая детей-пациентов заставили мыть стены

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В больнице Кибрая детей-пациентов заставили мыть стены

12 ноября в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в Республиканском детском центре медицинской реабилитации, расположенном в Кибрайском районе Ташкентской области, некоторые дети-пациенты моют стены в коридоре. Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию.

Согласно предварительному расследованию министерства, 11 ноября в 07:20 хозяйка отделения М.А., придя на работу, обнаружила на стенах коридора следы от ног. После этого дети, ставшие виновниками инцидента, были привлечены к работам по очистке стен.

По итогам проверки рабочей группой, созданной Министерством здравоохранения, было объявлено, что в отношении сотрудников, допустивших подобную ситуацию, будут приняты соответствующие меры в установленном порядке.

Для справки: Республиканский детский центр медицинской реабилитации расположен в Кибрайском районе и рассчитан на 200 мест. В учреждении детям до 18 лет оказываются реабилитационные услуги при заболеваниях нервной системы, ортопедических патологиях, а также болезнях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

В центре для детей-пациентов осуществляется ежедневный уход и проводятся необходимые медицинские процедуры.

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