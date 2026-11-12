В Фергане помощник хокима задержан при получении iPhone 17 Pro Max в качестве взятки за кредит

Несмотря на решительные меры, принимаемые в нашей стране по борьбе с коррупцией и взяточничеством, случаи злоупотребления должностными полномочиями все еще встречаются. Очередное правонарушение было зафиксировано в Ферганской области.

Оперативное мероприятие и раскрытие преступления

Как сообщается, лицо, работавшее помощником хокима в махалле «Кургонча» Бешарыкского района, войдя в доверие к гражданину, пообещало выделить ему льготный кредит через коммерческий банк в размере 150 миллионов сумов.

Взамен он потребовал в качестве вознаграждения дорогостоящий телефон последней модели — iPhone 17 Pro Max. В ходе проведенного оперативного мероприятия данный гражданин был задержан с поличным при получении потребованного в качестве взятки дорогостоящего гаджета.