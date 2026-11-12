В Фергане помощник хокима задержан при получении iPhone 17 Pro Max в качестве взятки за кредит

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В Фергане помощник хокима задержан при получении iPhone 17 Pro Max в качестве взятки за кредит

Несмотря на решительные меры, принимаемые в нашей стране по борьбе с коррупцией и взяточничеством, случаи злоупотребления должностными полномочиями все еще встречаются. Очередное правонарушение было зафиксировано в Ферганской области.

Оперативное мероприятие и раскрытие преступления

Как сообщается, лицо, работавшее помощником хокима в махалле «Кургонча» Бешарыкского района, войдя в доверие к гражданину, пообещало выделить ему льготный кредит через коммерческий банк в размере 150 миллионов сумов.

Взамен он потребовал в качестве вознаграждения дорогостоящий телефон последней модели — iPhone 17 Pro Max. В ходе проведенного оперативного мероприятия данный гражданин был задержан с поличным при получении потребованного в качестве взятки дорогостоящего гаджета.

Детали происшествия

Данные

Регион

Ферганская область, Бешарыкский район

Должность

Помощник хокима махалли «Кургонча»

Кредит, который должен был быть выделен

Кредит коммерческого банка на 150 миллионов сумов

Потребованная взятка

Телефон модели iPhone 17 Pro Max

Выявленный факт

Задержание с поличным в ходе оперативного мероприятия

Правовые меры

В настоящее время по данному факту соответствующими правоохранительными органами проводятся дознание и следственные действия. Будет обеспечено принятие законных мер в отношении правонарушителя.

Как вы считаете, какие еще решительные меры необходимо предпринять для предотвращения коррупционных ситуаций и достижения резкого сокращения подобных правонарушений? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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