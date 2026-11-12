Большой вечер бокса в Ташкенте: Исраил Мадримов выйдет на ринг «Хумо Арена»

Официально объявлена новая дата долгожданного для узбекистанских любителей спорта вечера профессионального бокса. Промоутерская компания Лифт Промотионс в сотрудничестве с WBC организует очередной крупный боксерский турнир в величественном комплексе «Хумо Арена» в городе Ташкенте.

Главный бой и ожидаемые звезды

В главном событии вечера наш соотечественник, бывший чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов выйдет на ринг против азербайджанского боксера Сеймура Исаева.

Также болельщиков радует новость о том, что в рамках данного турнира свой бой проведет еще один любимец публики — победитель Олимпийских игр Лазизбек Мулложонов.