Большой вечер бокса в Ташкенте: Исраил Мадримов выйдет на ринг «Хумо Арена»

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Большой вечер бокса в Ташкенте: Исраил Мадримов выйдет на ринг «Хумо Арена»

Официально объявлена новая дата долгожданного для узбекистанских любителей спорта вечера профессионального бокса. Промоутерская компания Лифт Промотионс в сотрудничестве с WBC организует очередной крупный боксерский турнир в величественном комплексе «Хумо Арена» в городе Ташкенте.

Главный бой и ожидаемые звезды

В главном событии вечера наш соотечественник, бывший чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов выйдет на ринг против азербайджанского боксера Сеймура Исаева.

Также болельщиков радует новость о том, что в рамках данного турнира свой бой проведет еще один любимец публики — победитель Олимпийских игр Лазизбек Мулложонов.

Детали вечера бокса

Информация

Дата проведения

10 декабря, в 18:00

Место

Комплекс «Хумо Арена», город Ташкент

Организаторы

В сотрудничестве Лифт Промотионс и WBC

Главный бой

Исраил Мадримов — Сеймур Исаев

Другая участвующая звезда

Лазизбек Мулложонов

Причины переноса турнира

Напомним, что изначально проведение данного соревнования было запланировано на 30 октября. Однако из-за некоторых технических проблем в организации бои были перенесены на более поздний срок. Теперь 10 декабря болельщиков ждут по-настоящему напряженные и бескомпромиссные поединки.

Как вы думаете, каких результатов добьются Исраил Мадримов и Лазизбек Мулложонов в своих боях? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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