Большой вечер бокса в Ташкенте: Исраил Мадримов выйдет на ринг «Хумо Арена»
Официально объявлена новая дата долгожданного для узбекистанских любителей спорта вечера профессионального бокса. Промоутерская компания Лифт Промотионс в сотрудничестве с WBC организует очередной крупный боксерский турнир в величественном комплексе «Хумо Арена» в городе Ташкенте.
Главный бой и ожидаемые звезды
В главном событии вечера наш соотечественник, бывший чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов выйдет на ринг против азербайджанского боксера Сеймура Исаева.
Также болельщиков радует новость о том, что в рамках данного турнира свой бой проведет еще один любимец публики — победитель Олимпийских игр Лазизбек Мулложонов.
Детали вечера бокса
Информация
Дата проведения
10 декабря, в 18:00
Место
Комплекс «Хумо Арена», город Ташкент
Организаторы
В сотрудничестве Лифт Промотионс и WBC
Главный бой
Исраил Мадримов — Сеймур Исаев
Другая участвующая звезда
Лазизбек Мулложонов
Причины переноса турнира
Напомним, что изначально проведение данного соревнования было запланировано на 30 октября. Однако из-за некоторых технических проблем в организации бои были перенесены на более поздний срок. Теперь 10 декабря болельщиков ждут по-настоящему напряженные и бескомпромиссные поединки.
Как вы думаете, каких результатов добьются Исраил Мадримов и Лазизбек Мулложонов в своих боях? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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