Принят закон о замене некоторых терминов на узбекский язык

·4·Узбекистан
Принят закон о замене некоторых терминов на узбекский язык

В нашей стране сделан важный исторический шаг на пути повышения авторитета государственного языка и упрощения языка правовых документов. На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, состоявшемся сегодня, 9 июня, народные представители всесторонне рассмотрели и единогласно одобрили в первом чтении новый законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». Эта радостная новость стала крайне приятным событием для всех наших соотечественников, неравнодушных к чистоте и развитию родного языка.

Основная цель данной законодательной инициативы заключается в приведении к единому виду некоторых иностранных понятий и юридических терминов, используемых в действующей системе законодательства, с адаптацией к нашему национальному языку, а также в обеспечении их совершенного и правильного юридико-технического изложения. Эти изменения также послужат повышению правовой культуры в нашем обществе.

Согласно инновационному законопроекту, предполагается заменить ряд заимствованных слов, активно используемых в повседневной жизни и официальных документах, на исконно узбекские аналоги. В частности:

  • «Аванс» отныне будет «бо‘нак» ;

  • Термин «Маркировка» «тамг‘алаш»;

  • Понятие «Маршрут» «ё‘налиш» будет использоваться вместо;

  • Знакомый всем нам термин «Светофор» «ё‘лчирок» будет излагаться в законах как;

  • Современное слово «коворкинг» «иш маркази» будет оформлено как;

  • Слово «пароль» , обозначающее знак безопасности, будет заменено на благозвучное национальное «о‘рон» ;

  • Также, понятие «прогрессивный» «илг‘ор» отныне будет выражаться через слово.

Как особо отметили депутаты в ходе парламентского заседания, внедрение данного законопроекта внесет огромный вклад в окончательное устранение существующих неясностей в законодательной базе, прекращение различного толкования понятий и их систематическую унификацию. Это также значительно облегчит понимание правовых норм для обычных граждан.

После жарких обсуждений и серьезного анализа со стороны законотворцев данный законопроект был концептуально принят депутатами уже в первом чтении и передан на следующие этапы.

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми последними политическими реформами в нашей стране, важными изменениями в жизни парламента, новшествами на пути чистоты родного языка и горячими событиями нашего общества!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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