Международный аэропорт Андижана реконструируется: Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ
В Андижанской области, являющейся одним из крупнейших транспортно-логистических узлов Ферганской долины, осуществляется масштабная инфраструктурная революция, отвечающая мировым авиационным стандартам. Визит президента Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался с ознакомления с процессом широкомасштабной модернизации и строительства, проводимым непосредственно в международном аэропорту Андижана. Общая стоимость проекта по реконструкции этой воздушной гавани, занимающей площадь 243,4 гектара, составляет 1,1 триллиона сумов. В рамках первого этапа была удлинена взлетно-посадочная полоса до 3,3 километра, введены в эксплуатацию новая полоса категории 4E шириной 60 метров, 10 мест стоянки самолетов и рулежные дорожки.
Примечательно, что на взлетную полосу уложено прочное цементобетонное покрытие, рассчитанное как минимум на 50 лет службы, и установлена высокоточная светосигнальная система немецкого производства. Это позволяет безопасно принимать крупные широкофюзеляжные самолеты без каких-либо ограничений даже в условиях густого тумана и при видимости, сниженной до 300 метров, а также в ночное время. В настоящее время быстрыми темпами строится новый двухэтажный пассажирский терминал общей площадью 19 тысяч 685 квадратных метров. После запуска нового комплекса пропускная способность аэропорта увеличится в 5 раз и достигнет 1000 пассажиров в час; количество ежегодных авиарейсов вырастет с 808 до 2,5 тысяч, а пассажиропоток — до 3,5 миллионов человек в год.
Итак, как этот грандиозный проект стоимостью 1,1 триллиона сумов изменит логистические возможности Ферганской долины, когда новый терминал будет полностью введен в эксплуатацию и сможет ли Андижан стать центром международных полетов?
«Полоса 3,3 км, бетон на 50 лет и 5-кратное увеличение мощности»: 5 ключевых пунктов модернизации
Самые важные факты и цифры масштабной реконструкции в международном аэропорту Андижана:
Инвестиции в 1,1 трлн сумов: Общая стоимость проекта составляет 1,1 трлн сумов и направлена на коренное обновление авиационной инфраструктуры региона;
Полоса 4E длиной 3,3 км и качество на 50 лет: Взлетно-посадочная полоса была удлинена до 3,3 км и покрыта прочным цементобетоном шириной 60 метров, рассчитанным на 50 лет службы;
Немецкие технологии и посадка в туман: Благодаря установленной немецкой светосигнальной системе самолеты могут приземляться без ограничений даже в условиях тяжелого тумана при видимости до 300 метров;
Пропускная способность вырастет в 5 раз: После запуска нового 2-этажного терминала площадью 19,6 тыс. кв. метров пропускная способность в час увеличится с 200 до 1000 человек;
3,5 миллиона пассажиров в год: В будущем количество регулярных авиарейсов планируется увеличить с 808 до 2500, а аэропорт должен обслуживать 3,5 млн пассажиров в год.
Международный аэропорт Андижана: сравнение старых показателей и новых мощностей после реконструкции
Анализ исторических изменений и запланированных показателей воздушной гавани:
Критерии и параметры
Состояние до модернизации
После нового проекта реконструкции
Общая стоимость проекта
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1,1 триллиона сумов
Категория взлетно-посадочной полосы
Устаревшая, ограниченная категория
Новая категории 4E, длина 3,3 км, ширина 60 метров
Покрытие полосы и срок службы
Асфальт, часто требует ремонта
Прочный цементобетон, рассчитанный до 50 лет
Условия приема
Благоприятная погода и дневной режим
Немецкая система: посадка в туман и при видимости 300 метров
Стоянки самолетов
Ограниченная вместимость
Новый перрон на 10 воздушных судов и рулежные дорожки
Площадь и этажность терминала
Старое одноэтажное здание
Современное двухэтажное здание площадью 19 685 кв. метров
Часовая пропускная способность
200 пассажиров в час
1 000 пассажиров в час (в 5 раз больше)
Количество ежегодных полетов
808 авиарейсов
2 500 регулярных авиарейсов
Общий годовой пассажиропоток
Ограниченный объем
До 3,5 миллионов пассажиров в год
Количество авиакомпаний-партнеров
Ограниченные местные рейсы
7 крупных местных и международных авиакомпаний
Экспертиза авиационной и экономической инфраструктуры: Почему этот проект имеет стратегическое значение для долины?
Выводы специалистов транспортной системы и логистических аналитиков:
Прием широкофюзеляжных лайнеров без ограничений: Раньше андижанский аэропорт не мог принимать крупные самолеты с полной загрузкой; бетонная полоса категории 4E длиной 3,3 километра обеспечит безопасную посадку таких вместительных лайнеров, как Boeing-787 Dreamliner и Airbus A330, а также прямые перелеты в дальнее зарубежье;
Устранение проблемы зимних туманов: В осенне-зимний период в Ферганской долине из-за густого тумана рейсы часто перенаправлялись в Ташкент или другие запасные аэродромы; современная светосигнальная система, работающая при видимости 300 метров, минимизирует риск отмены полетов;
Транспортный центр для жителей долины: Для миллионов жителей Андижанской области и прилегающих территорий расширятся возможности летать напрямую из своего региона в Россию, Турцию, ОАЭ, Европу и крупные города Азии, не добираясь до столицы;
Перспективы туризма и грузоперевозок (карго): 3,5 миллиона пассажиров и 2500 рейсов в год станут стимулом не только для развития туризма, но и для оперативной доставки сельскохозяйственной и текстильной продукции, производимой в области, за рубеж через грузовые карго-рейсы.
Модернизация международного аэропорта Андижана превращает регион в современные воздушные ворота и привносит в экономику области новое мощное инвестиционное дыхание.
Как вы считаете, как полное обновление международного аэропорта Андижана и цель по обслуживанию 3,5 миллионов пассажиров в год повлияют на цены на билеты и удобство полетов в Ферганской долине? Какие международные направления вы ждете из нового аэропорта? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой новостью о грандиозном строительстве в жизни долины со всеми своими друзьями!
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