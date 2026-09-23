Международный аэропорт Андижана реконструируется: Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ

В Андижанской области, являющейся одним из крупнейших транспортно-логистических узлов Ферганской долины, осуществляется масштабная инфраструктурная революция, отвечающая мировым авиационным стандартам. Визит президента Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался с ознакомления с процессом широкомасштабной модернизации и строительства, проводимым непосредственно в международном аэропорту Андижана. Общая стоимость проекта по реконструкции этой воздушной гавани, занимающей площадь 243,4 гектара, составляет 1,1 триллиона сумов. В рамках первого этапа была удлинена взлетно-посадочная полоса до 3,3 километра, введены в эксплуатацию новая полоса категории 4E шириной 60 метров, 10 мест стоянки самолетов и рулежные дорожки.

Примечательно, что на взлетную полосу уложено прочное цементобетонное покрытие, рассчитанное как минимум на 50 лет службы, и установлена высокоточная светосигнальная система немецкого производства. Это позволяет безопасно принимать крупные широкофюзеляжные самолеты без каких-либо ограничений даже в условиях густого тумана и при видимости, сниженной до 300 метров, а также в ночное время. В настоящее время быстрыми темпами строится новый двухэтажный пассажирский терминал общей площадью 19 тысяч 685 квадратных метров. После запуска нового комплекса пропускная способность аэропорта увеличится в 5 раз и достигнет 1000 пассажиров в час; количество ежегодных авиарейсов вырастет с 808 до 2,5 тысяч, а пассажиропоток — до 3,5 миллионов человек в год.

Итак, как этот грандиозный проект стоимостью 1,1 триллиона сумов изменит логистические возможности Ферганской долины, когда новый терминал будет полностью введен в эксплуатацию и сможет ли Андижан стать центром международных полетов?

«Полоса 3,3 км, бетон на 50 лет и 5-кратное увеличение мощности»: 5 ключевых пунктов модернизации

Самые важные факты и цифры масштабной реконструкции в международном аэропорту Андижана:

Инвестиции в 1,1 трлн сумов: Общая стоимость проекта составляет 1,1 трлн сумов и направлена на коренное обновление авиационной инфраструктуры региона;

Полоса 4E длиной 3,3 км и качество на 50 лет: Взлетно-посадочная полоса была удлинена до 3,3 км и покрыта прочным цементобетоном шириной 60 метров, рассчитанным на 50 лет службы;

Немецкие технологии и посадка в туман: Благодаря установленной немецкой светосигнальной системе самолеты могут приземляться без ограничений даже в условиях тяжелого тумана при видимости до 300 метров;

Пропускная способность вырастет в 5 раз: После запуска нового 2-этажного терминала площадью 19,6 тыс. кв. метров пропускная способность в час увеличится с 200 до 1000 человек;

3,5 миллиона пассажиров в год: В будущем количество регулярных авиарейсов планируется увеличить с 808 до 2500, а аэропорт должен обслуживать 3,5 млн пассажиров в год.

Международный аэропорт Андижана: сравнение старых показателей и новых мощностей после реконструкции

Анализ исторических изменений и запланированных показателей воздушной гавани:

Критерии и параметры Состояние до модернизации После нового проекта реконструкции Общая стоимость проекта — 1,1 триллиона сумов Категория взлетно-посадочной полосы Устаревшая, ограниченная категория Новая категории 4E, длина 3,3 км, ширина 60 метров Покрытие полосы и срок службы Асфальт, часто требует ремонта Прочный цементобетон, рассчитанный до 50 лет Условия приема Благоприятная погода и дневной режим Немецкая система: посадка в туман и при видимости 300 метров Стоянки самолетов Ограниченная вместимость Новый перрон на 10 воздушных судов и рулежные дорожки Площадь и этажность терминала Старое одноэтажное здание Современное двухэтажное здание площадью 19 685 кв. метров Часовая пропускная способность 200 пассажиров в час 1 000 пассажиров в час (в 5 раз больше) Количество ежегодных полетов 808 авиарейсов 2 500 регулярных авиарейсов Общий годовой пассажиропоток Ограниченный объем До 3,5 миллионов пассажиров в год Количество авиакомпаний-партнеров Ограниченные местные рейсы 7 крупных местных и международных авиакомпаний

Экспертиза авиационной и экономической инфраструктуры: Почему этот проект имеет стратегическое значение для долины?

Выводы специалистов транспортной системы и логистических аналитиков:

Прием широкофюзеляжных лайнеров без ограничений: Раньше андижанский аэропорт не мог принимать крупные самолеты с полной загрузкой; бетонная полоса категории 4E длиной 3,3 километра обеспечит безопасную посадку таких вместительных лайнеров, как Boeing-787 Dreamliner и Airbus A330, а также прямые перелеты в дальнее зарубежье;

Устранение проблемы зимних туманов: В осенне-зимний период в Ферганской долине из-за густого тумана рейсы часто перенаправлялись в Ташкент или другие запасные аэродромы; современная светосигнальная система, работающая при видимости 300 метров, минимизирует риск отмены полетов;

Транспортный центр для жителей долины: Для миллионов жителей Андижанской области и прилегающих территорий расширятся возможности летать напрямую из своего региона в Россию, Турцию, ОАЭ, Европу и крупные города Азии, не добираясь до столицы;

Перспективы туризма и грузоперевозок (карго): 3,5 миллиона пассажиров и 2500 рейсов в год станут стимулом не только для развития туризма, но и для оперативной доставки сельскохозяйственной и текстильной продукции, производимой в области, за рубеж через грузовые карго-рейсы.

Модернизация международного аэропорта Андижана превращает регион в современные воздушные ворота и привносит в экономику области новое мощное инвестиционное дыхание.

Как вы считаете, как полное обновление международного аэропорта Андижана и цель по обслуживанию 3,5 миллионов пассажиров в год повлияют на цены на билеты и удобство полетов в Ферганской долине? Какие международные направления вы ждете из нового аэропорта? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой новостью о грандиозном строительстве в жизни долины со всеми своими друзьями!