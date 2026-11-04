Саида Мирзиёева о переменах в Кашкадарье: «Главное, чтобы люди чувствовали результат»

·64·Узбекистан
Саида Мирзиёева о переменах в Кашкадарье: «Главное, чтобы люди чувствовали результат»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева ознакомилась с социально-экономическими проектами в Кашкадарьинской области, в частности с процессами улучшения водоснабжения.
  • В результате работ по бетонированию канала «Чап тармок» в городе Карши 1,4 тысячи гектаров земли получат возможность стабильного орошения.
  • Также улучшится подача чистой воды в жилые дома населения.

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева ознакомилась с состоянием социально-экономического развития Кашкадарьинской области. В ходе поездки приоритетное внимание было уделено мерам по улучшению водоснабжения — одной из самых острых и болезненных проблем для жителей региона.

«Самое главное — люди должны чувствовать результат этой работы в своей повседневной жизни», — подчеркнула Саида Мирзиёева на своей официальной странице в Telegram.

Саида Мирзиёева о переменах в Кашкадарье: «Главное, чтобы люди чувствовали результат»

Канал «Чап тармок» будет забетонирован: вода придет на 1,4 тысячи гектаров земли

В Кашкадарье намечены конкретные практические шаги по предотвращению потерь воды и стабилизации водоснабжения населенных пунктов:

  • Бетонирование и сельское хозяйство: В ближайшие дни в городе Карши стартуют работы по полной бетонировке канала «Чап тармок» и благоустройству его берегов;

  • 1 400 гектаров земли будут обеспечены водой: В результате этого важного ирригационного проекта 1,4 тысячи гектаров плодородных земель получат возможность стабильного орошения;

  • Чистая вода в домах: Модернизация канала обеспечит подачу воды непосредственно в дома жителей региона, что послужит повышению уровня их благосостояния.

Саида Мирзиёева о переменах в Кашкадарье: «Главное, чтобы люди чувствовали результат»

Прогулочная зона 24/7 вдоль канала: новое общественное пространство для 25 тысяч жителей

Инфраструктурный проект не только улучшит водоснабжение, но и станет современной рекреационной зоной, преображающей облик города:

  • Круглосуточная зона отдыха: Вдоль берегов канала будут созданы новые зоны отдыха, работающие круглосуточно (24/7), зеленые аллеи и удобные пешеходные дорожки;

  • Важный центр для 4 махаллей: Благодаря проекту для жителей четырех крупных махаллей, прилегающих к каналу, 25 тысяч человек будет создано комфортное, безопасное и уютное место для отдыха.

Саида Мирзиёева о переменах в Кашкадарье: «Главное, чтобы люди чувствовали результат»

Эти комплексные преобразования, начатые в Кашкадарье, направлены на ускорение позитивных изменений, которые люди смогут ощутить в своей реальной жизни.

Саида МирзиёеваКашкадарьяводоснабжениеинфраструктураразвитие регионов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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