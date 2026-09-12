8-этажная «умная» парковка: Президент ознакомился с новым обликом махалли Кичкирик

Махалля Кичкирик с 30-летней историей в Алмазарском районе нашей столицы сегодня стала новым национальным эталоном современного градостроительства и комфортной экологической среды не только для Ташкента, но и для всей страны. Президент Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с масштабными работами по благоустройству, проведенными на этой территории, созданной для населения революционной инфраструктурой и образовательными учреждениями. За счет средств местного бюджета в размере 71,4 миллиарда сумов коренным образом изменилась жизнь более чем 5,4 тысячи жителей, проживающих в 1 416 домах. Что еще более поразительно, в махалле был создан живописный прибрежный экопарк протяженностью 2,4 километра, и в Узбекистане впервые была заведена в строй 8-этажная вертикальная лифт-парковка, вмещающая 16 автомобилей на площади всего двух машин. И вот, какие еще чудеса были созданы вдоль канала Кичкирик, как работает соляная комната в детском саду №441 и как в махалле было налажено сокращение бедности?

Променад длиной 2,4 км, водяное колесо и фонтаны: новая жизнь набережной канала Кичкирик

В результате реализованных проектов прибрежная территория превратилась в излюбленное место отдыха жителей и туристов:

Прибрежный экопарк протяженностью 2,4 километра: некогда заброшенные берега канала превратились в круглосуточно освещаемую, безопасную и уютную зону отдыха длиной 2,4 км;

12,4 километра пешеходных дорожек: для прогулок населения и молодежи, а также для обеспечения здорового образа жизни проложены качественные пешеходные дорожки общей протяженностью 12,4 км;

Водяное колесо, беседки и роскошный павильон: над водным бассейном возведены великолепный павильон, 14 национальных беседок, разноцветные фонтаны, а также водяное колесо, гармонично сочетающееся с природой;

6,5 тысячи деревьев и зеленый пояс: на территории высажено около 6,5 тысячи декоративных и плодовых деревьев, сформирован современный «зеленый» микроклимат;

Центры спорта и культуры: для молодежи построены 12 воркаут-площадок, 3 футбольных стадиона, новые библиотеки и уютный амфитеатр для проведения крупных общественных мероприятий.

Впервые в республике: как работает 8-этажная лифт-автопарковка?

В махалле была протестирована совершенно новая технология по устранению заторов и нехватки парковочных мест:

16 автомобилей на месте двух машин: в целях экономии земельных ресурсов была установлена 8-этажная башенная автопарковка — она позволяет разместить 16 автомобилей на небольшой площади, где в обычных условиях помещается всего пара машин;

Полная автоматизация по принципу лифта: после въезда автомобиля центральная лифтовая система принимает транспортное средство и автоматически размещает его на свободных ячейках на правых и левых этажах;

Образец для столичных дворов: данный опыт послужит главным решением проблемы парковки машин на тротуарах и зеленых зонах и в других многоэтажных жилых массивах Ташкента.

Занятость населения и женское ремесленничество: школа «Уста-шогирд»

На практике было доказано, что махалля должна состоять не только из красивых улиц, но и из финансово обеспеченных жителей:

47 субъектов предпринимательства и 61 новое рабочее место: в районе получило развитие предпринимательство, в короткие сроки созданы новые рабочие места;

Инициатива Гульноры Гоиповой: жительница махалли организовала кружок гончарного дела и ткацкий цех, наладив обучение безработных женщин и молодежи профессии на основе традиций «Уста-шогирд» (наставник-ученик);

Сокращение бедности внутри махалли: Президент дал поручения ответственным лицам посредством данной модели обеспечить каждого гражданина, состоящего в социальных тетрадях, конкретной профессией и постоянным источником дохода.

Революция в детском саду №441: соляная комната, интерактивный узбекский язык и 835 мест!

Глава государства побывал в государственном дошкольном образовательном учреждении №441, построенном в 1976 году и прошедшем коренную модернизацию, и ознакомился с созданными необычными условиями:

Мощность выросла вдвое: на пустующей территории возведено 2 новых здания в общей сложности на 450 мест, а общая вместимость детского сада доведена до 835 мест;

Специальная соляная комната для укрепления иммунитета: в детском саду введена в эксплуатацию специальная природная соляная комната для профилактики респираторных заболеваний и укрепления здоровья малышей;

Платформа «Изучаем узбекский язык играя»: малыши легко и самостоятельно, с развитием критического мышления, осваивают государственный язык с помощью цифровых технологий, увлекательных игр и логических занятий;

Широкий спектр кружков и культура безопасности дорожного движения: наряду с кружками английского языка, ментальной арифметики, шахмат, таэквондо и искусства организованы специальные занятия по безопасности дорожного движения — Президент подчеркнул необходимость внедрения этого опыта во всех детских садах.

Комплексные преобразования, примененные в махалле Кичкирик, стали ярким примером того, что городская среда может не просто иметь современный вид, но и служить благополучию, здоровью и будущему каждого гражданина.

А как вы думаете, насколько сильно облегчат жизнь столицы создание 8-этажных компактных башенных парковок и прибрежных променадов в махаллях? Пора ли распространить соляные комнаты и кружки по безопасности дорожного движения в детских садах на всю страну? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этих исторических перемен в махалле «Кичкирик» со всеми близкими!