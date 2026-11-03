В каких регионах Узбекистана сегодня ожидаются осадки?

Узгидромет опубликовал прогноз погоды по регионам страны на вторник, 3 ноября. Согласно прогнозу, в большинстве регионов республики ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В отдельных предгорных и горных районах возможен дождь, в высокогорьях — снег.

В Ташкенте ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8–10 градусов, днем — 20–22 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 3–8 градусов, днем — 15–20 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях сохранится переменная облачность. Дождь не ожидается. Ветер восточного направления со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов, днем — 18–23 градуса тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Джизакской областях также прогнозируется переменная облачность. Вероятность осадков в регионах отсутствует. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов, днем — 18–23 градуса тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в течение дня будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 9–14 градусов, днем — 20–25 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов, днем — 17–22 градуса тепла.

В предгорных и горных районах республики погода будет несколько отличаться. Ожидается переменная облачность, местами возможен дождь, в высокогорных районах осадки могут перейти в снег. Также в некоторых районах возможен туман. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов, днем — 12–17 градусов тепла.