Какая погода будет 31 октября?

·31·Узбекистан
Какая погода будет 31 октября?

Узгидромет представил прогноз погоды в Ташкенте на субботу, 31 октября.

Согласно прогнозу, в столице ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 8–10 градусов, днем — 20–22 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, местами на севере до 2–3 градусов мороза, днем — 15–20 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 4–9 градусов тепла, днем — 18–23 градуса тепла.

В Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областях будет переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 17–22 градуса тепла.

В Сырдарьинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 17–22 градуса тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью составит 8–13 градусов тепла, днем — 20–25 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 17–22 градуса тепла.

В предгорных и горных районах республики будет переменная облачность, местами возможен дождь, в высокогорных районах — переход в снег. Ночью и утром местами возможен туман. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, днем — 11–16 градусов тепла.

Узгидрометпрогноз погодыпогода в Узбекистане
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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