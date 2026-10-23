Какая погода ожидает нас в выходные дни?

В выходные дни по всему Узбекистану сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщил Узгидромет.

Согласно прогнозу, на большей части территории страны температура воздуха ночью составит 3–8 градусов тепла, а днем — 15–20 градусов тепла. В северных регионах ночью температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем — 12–17 градусов тепла.

Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. В северных районах и в некоторых местах пустынной зоны скорость ветра может достигать 13–18 метров, возможны пыльные бури.

В Ташкенте 23–25 октября осадков не ожидается. Ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду.

В столице ночью температура воздуха составит 5–7 градусов тепла. Днем 23 октября ожидается 19–21 градус, а 24–25 октября — 17–19 градусов тепла.