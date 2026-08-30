Один эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут Умара

В главном бою турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в китайском Шанхае местный боец Сун Ядун неожиданно нокаутировал Умара Нурмагомедова во 2-м раунде, потряся мир ММА. После этой сенсационной победы бывший чемпион UFC и давний соперник Нурмагомедова Мераб Двалишвили не остался в стороне.

Грузинский мастер смешанных единоборств привлек внимание фанатов и СМИ короткой, но многозначительной реакцией под видео с этим громким нокаутом.

Эмодзи «глаза»: загадочный комментарий Двалишвили

Мераб Двалишвили оставил в разделе комментариев под видео нокаута без каких-либо лишних слов лишь эмодзи «» (широко раскрытые глаза):

Интрига и ирония: Болельщики расценивают эту реакцию как то, что Мераб внимательно следил за поражением Умара и был потрясен этим результатом;

Старые счёты: Напомним, свое первое официальное поражение в карьере Умар Нурмагомедов потерпел именно в чемпионском бою против Мераба Двалишвили в результате спорного решения судей.

Ситуация в дивизионе и возможные встречи

Данная реакция Двалишвили еще больше накаляет чемпионскую гонку в легчайшем весе: