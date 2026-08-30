Один эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут Умара

·56·Спорт
Один эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут Умара

В главном бою турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в китайском Шанхае местный боец Сун Ядун неожиданно нокаутировал Умара Нурмагомедова во 2-м раунде, потряся мир ММА. После этой сенсационной победы бывший чемпион UFC и давний соперник Нурмагомедова Мераб Двалишвили не остался в стороне.

Грузинский мастер смешанных единоборств привлек внимание фанатов и СМИ короткой, но многозначительной реакцией под видео с этим громким нокаутом.

Эмодзи «глаза»: загадочный комментарий Двалишвили

Мераб Двалишвили оставил в разделе комментариев под видео нокаута без каких-либо лишних слов лишь эмодзи «» (широко раскрытые глаза):

  • Интрига и ирония: Болельщики расценивают эту реакцию как то, что Мераб внимательно следил за поражением Умара и был потрясен этим результатом;

  • Старые счёты: Напомним, свое первое официальное поражение в карьере Умар Нурмагомедов потерпел именно в чемпионском бою против Мераба Двалишвили в результате спорного решения судей.

Ситуация в дивизионе и возможные встречи

Данная реакция Двалишвили еще больше накаляет чемпионскую гонку в легчайшем весе:

  • Амбиции Сун Ядуна: Победивший Нурмагомедова китайский боец после поединка заявил о намерении встретиться с победителем трилогии между Мерабом Двалишвили и Петром Яном;

  • Очередь за поясом: Текущая позиция Мераба в дивизионе и его реакция на падение старого соперника еще больше подогрели интерес к его дальнейшим шагам.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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