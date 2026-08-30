В MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выезде

На стадионе «Люмен Филд» в США состоялся бескомпромиссный и богатый на голы матч очередного тура MLS. Местный клуб «Сиэтл Саундерс» принял на своем поле одного из лидеров Восточной конференции — «Чикаго Файр». Встреча, прошедшая в ярких атакующих действиях обеих команд, завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Матч прошел под знаком высокого класса польской звезды гостей Роберта Левандовского и мастерства нападающего хозяев Деяна Йовелича.

Дуэль голов: дубль Йовелича и мастерство Левандовского

Напряженное противостояние на поле запомнилось следующими событиями:

Лидерство Левандовского: В составе «Чикаго Файр» опытный польский бомбардир, лидер команды, не только поразил ворота соперника, но и отдал голевую передачу своему одноклубнику Марену Хайле-Селассие;

Достойный ответ от Йовелича: Сербский нападающий «Сиэтл Саундерс» Деян Йовелич стал автором обоих голов хозяев, записав на свой счет очередной важный дубль.

10-матчевая безвыигрышная серия и положение в турнирной таблице

Эта ничья по-разному повлияла на позиции команд в турнирной таблице: