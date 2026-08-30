В MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выезде
На стадионе «Люмен Филд» в США состоялся бескомпромиссный и богатый на голы матч очередного тура MLS. Местный клуб «Сиэтл Саундерс» принял на своем поле одного из лидеров Восточной конференции — «Чикаго Файр». Встреча, прошедшая в ярких атакующих действиях обеих команд, завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.
Матч прошел под знаком высокого класса польской звезды гостей Роберта Левандовского и мастерства нападающего хозяев Деяна Йовелича.
Дуэль голов: дубль Йовелича и мастерство Левандовского
Напряженное противостояние на поле запомнилось следующими событиями:
Лидерство Левандовского: В составе «Чикаго Файр» опытный польский бомбардир, лидер команды, не только поразил ворота соперника, но и отдал голевую передачу своему одноклубнику Марену Хайле-Селассие;
Достойный ответ от Йовелича: Сербский нападающий «Сиэтл Саундерс» Деян Йовелич стал автором обоих голов хозяев, записав на свой счет очередной важный дубль.
10-матчевая безвыигрышная серия и положение в турнирной таблице
Эта ничья по-разному повлияла на позиции команд в турнирной таблице:
Глубокий кризис «Сиэтла»: «Саундерс» не могут победить уже на протяжении 10 матчей подряд (8 поражений и 2 ничьи). Из-за этой полосы неудач, начавшейся в мае, команда после 21 матча с 26 очками остается на 12-й строчке Западной конференции;
Уверенный ход «Чикаго»: «Чикаго Файр» продлил свою беспроигрышную серию до 5 матчей (3 победы и 2 ничьи), набрал в общей сложности 37 очков и прочно обосновался в верхней части таблицы Восточной конференции — на 3-м месте.
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