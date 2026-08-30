В MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выезде

·31·Спорт
В MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выезде

На стадионе «Люмен Филд» в США состоялся бескомпромиссный и богатый на голы матч очередного тура MLS. Местный клуб «Сиэтл Саундерс» принял на своем поле одного из лидеров Восточной конференции — «Чикаго Файр». Встреча, прошедшая в ярких атакующих действиях обеих команд, завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Матч прошел под знаком высокого класса польской звезды гостей Роберта Левандовского и мастерства нападающего хозяев Деяна Йовелича.

Дуэль голов: дубль Йовелича и мастерство Левандовского

Напряженное противостояние на поле запомнилось следующими событиями:

  • Лидерство Левандовского: В составе «Чикаго Файр» опытный польский бомбардир, лидер команды, не только поразил ворота соперника, но и отдал голевую передачу своему одноклубнику Марену Хайле-Селассие;

  • Достойный ответ от Йовелича: Сербский нападающий «Сиэтл Саундерс» Деян Йовелич стал автором обоих голов хозяев, записав на свой счет очередной важный дубль.

10-матчевая безвыигрышная серия и положение в турнирной таблице

Эта ничья по-разному повлияла на позиции команд в турнирной таблице:

  • Глубокий кризис «Сиэтла»: «Саундерс» не могут победить уже на протяжении 10 матчей подряд (8 поражений и 2 ничьи). Из-за этой полосы неудач, начавшейся в мае, команда после 21 матча с 26 очками остается на 12-й строчке Западной конференции;

  • Уверенный ход «Чикаго»: «Чикаго Файр» продлил свою беспроигрышную серию до 5 матчей (3 победы и 2 ничьи), набрал в общей сложности 37 очков и прочно обосновался в верхней части таблицы Восточной конференции — на 3-м месте.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Воспитанник Барселоны перешел в Реал СосьедадВоспитанник Барселоны перешел в Реал СосьедадСегодня, 12:58«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»Сегодня, 12:55Один эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут УмараОдин эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут УмараСегодня, 12:46Жуткая драма: Итаума в нокдауне, Хргович стал первым чемпиономЖуткая драма: Итаума в нокдауне, Хргович стал первым чемпиономСегодня, 12:36Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаутаУмар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаутаСегодня, 12:30Ислам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара НурмагомедоваИслам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара НурмагомедоваСегодня, 12:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)