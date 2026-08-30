Сунг Ядонг раскрыл план нокаута Умара Нурмагомедова

Сунг Ядонг Умар Нурмагомедовга қарши джангдаги г‘алабаси тасодифий зарба натиджаси бо‘лмаганини ма’лум килди. Китайский боец ММА рассказал, что план нокаутировать соперника именно апперкотом был разработан еще до начала боя.

По словам Ядонга, его тренер Руди Эрнандес перед боем дал ему важную установку. Эта идея впоследствии стала решающим моментом поединка.

План был готов до боя

Как сообщил Сунг Ядонг, Эрнандес сказал ему, что есть возможность нокаутировать Нурмагомедова апперкотом.

«Перед боем он сказал мне: “Ты можешь нокаутировать его апперкотом”. Эта мысль не покидала мою голову, и я искал именно этот удар».

Таким образом, еще до выхода бойца в октагон была выявлена одна из потенциальных уязвимостей соперника.

Апперкот отрабатывался отдельно

По словам Ядонга, в процессе подготовки к бою команда не ограничивалась лишь нанесением ударов.

Они неоднократно отрабатывали:

комбинации с апперкотом;

защиту от переводов соперника в партер;

точное нанесение удара внутри комбинации;

возможные сценарии в бою.

«Мы много отрабатывали апперкот и защиту от борьбы», — отметил он.

Это показывает, что тактика Ядонга в бою сформировалась не случайно.

Решающей стала одна мысль тренера

Ядонг особо подчеркнул роль своего тренера Руди Эрнандеса. По его словам, тренер научил его использовать апперкот не как простой удар, а как часть комбинации.

«Эрнандес научил меня наносить апперкот внутри идеальной комбинации».

Следовательно, за решающим эпизодом в бою против Нурмагомедова стояли недели подготовки и четкий тактический план.

План против Нурмагомедова сработал

В ММА один удар может изменить исход всего боя. Однако применение такого удара в нужный момент и в рамках нужной комбинации зачастую является результатом долгой подготовки.

Заявление Сунг Ядонга также подтверждает это: он вышел в октагон против Нурмагомедова не просто с намерением победить, а с четко разработанным тактическим планом.

Самое интересное, что озвученная тренером перед боем идея о том, что «можно нокаутировать апперкотом», впоследствии воплотилась в реальность.