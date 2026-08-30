Toyota ХиАке превратили в экстремальный автодом

·28·Авто
Toyota ХиАке превратили в экстремальный автодом

Австралийская компания Хеадспаке Камперс превратила обычный заднеприводный фургон Toyota ХиАке в настоящий экспедиционный автодом. Согласно данным иксбт.ком, новый проект обладает возможностями, превосходящими даже легендарные внедорожники, что позволяет отправляться в длительные путешествия в самых суровых условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Специалисты взяли за основу длиннобазную модель Toyota ХиАке ЛВБ и кардинально изменили её технические характеристики. Автомобиль теперь оснащен полным приводом, понижающей передачей и пневматическими блокировками дифференциалов. Интересно, что после этой модификации дорожный просвет машины составил 300 миллиметров, что выше показателей любого серийного Toyota Land Cruiser.

Усиленная подвеска и внешнее оснащение

Для повышения внедорожного потенциала подвеска машины была существенно усилена и оснащена специальными регулируемыми амортизаторами. Также на автомобиль установили 35-дюймовые грязевые шины Тоё Опен Кунтрй на 16-дюймовых дисках.

Транспортное средство, предназначенное для экстремальных условий, дополнительно было оснащено следующими элементами:

  • Стальные бамперы и система защиты днища
  • Шноркель и мощная лебедка
  • Крепление для двух запасных колес в задней части
  • Выдвижные боковые подножки с электроприводом и маркизы
  • Подъемная жилая секция на крыше

Широкие удобства и автономное питание

Главным преимуществом нового автодома являются его просторные габариты. В жилом отсеке длиной 2740 миллиметров размещены трансформируемая гостиная, одно спальное место, холодильник, раковина и выдвижная кухня. В подъемной части крыши находится второе спальное место размером 1450×2100 мм с матрасом с эффектом памяти, где предусмотрены светодиодное освещение, УСБ-разъемы и места для хранения.

По данным Хеадспаке Камперс, для полной автономной работы автодом оснащен 48-вольтовой системой и литиевой батареей емкостью 200 А·ч. Этого достаточно для одновременного использования индукционной плиты, холодильника, двух аэрогрилей и кондиционера без использования генератора.

Топливные баки автомобиля вмещают 275 литров дизельного топлива, что позволяет уезжать очень далеко от цивилизации. Также под днищем установлены специальные резервуары для чистой и сточной воды.

Под капотом сохранен всем известный 2,8-литровый турбодизельный двигатель. Он обладает мощностью 177 л.с. и крутящим моментом до 450 Н·м. Грузоподъемность машины составляет 1,5–1,6 тонны, а масса буксируемого прицепа — до 1,7 тонны.

Toyota HiAceАвтодомВнедорожникТюнингАвтомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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