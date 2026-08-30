«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»
Мадридский «Реал» продолжает направлять воспитанников своей академии в Английскую Премьер-лигу. Ожидается, что талантливый 22-летний испанский полузащитник Мануэль Анхель в ближайшее время пополнит ряды лондонского «Фулхэма».
Как сообщает авторитетное издание Диарио АС, переговоры между двумя клубами вошли в заключительную стадию, и стороны практически полностью достигли соглашения по поводу трансферной сделки.
«Классический» стратегический пункт «Реала» и фактор Арбелоа
Данный трансфер привлекает внимание несколькими важными аспектами:
Большая доля от последующей продажи: «Сливочные», как и в случаях с трансферами двух других воспитанников, отправившихся ранее из Испании в Англию — Гонсало Гарсии и Сесара Паласиоса, сохранят за собой значительную часть (долю) от средств, которые могут выручить с последующей продажи Мануэля Анхеля;
Фактор Арбелоа: Решающую роль в выборе лондонской команды молодым хавбеком сыграл фактор главного тренера. Альваро Арбелоа, в свое время защищавший цвета «Реала» и работавший главным тренером в молодежной команде клуба, в июле возглавил «Фулхэм».
Показатели футболиста и рыночная стоимость
Мануэль Анхель привлек внимание специалистов своей яркой игрой в системе мадридского гранда:
Карьера в «Реале»: 22-летний испанский футболист стабильно выступал в основном за резервную команду «Реала» («Кастилья»), а также провел 7 официальных матчей в футболке первой команды;
Трансферная стоимость: Эксперты авторитетного портала Трансфермаркт оценивают актуальную рыночную стоимость молодого полузащитника в 5 миллионов евро.
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