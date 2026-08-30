«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»

·30·Спорт
«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»

Мадридский «Реал» продолжает направлять воспитанников своей академии в Английскую Премьер-лигу. Ожидается, что талантливый 22-летний испанский полузащитник Мануэль Анхель в ближайшее время пополнит ряды лондонского «Фулхэма».

Как сообщает авторитетное издание Диарио АС, переговоры между двумя клубами вошли в заключительную стадию, и стороны практически полностью достигли соглашения по поводу трансферной сделки.

«Классический» стратегический пункт «Реала» и фактор Арбелоа

Данный трансфер привлекает внимание несколькими важными аспектами:

  • Большая доля от последующей продажи: «Сливочные», как и в случаях с трансферами двух других воспитанников, отправившихся ранее из Испании в Англию — Гонсало Гарсии и Сесара Паласиоса, сохранят за собой значительную часть (долю) от средств, которые могут выручить с последующей продажи Мануэля Анхеля;

  • Фактор Арбелоа: Решающую роль в выборе лондонской команды молодым хавбеком сыграл фактор главного тренера. Альваро Арбелоа, в свое время защищавший цвета «Реала» и работавший главным тренером в молодежной команде клуба, в июле возглавил «Фулхэм».

Показатели футболиста и рыночная стоимость

Мануэль Анхель привлек внимание специалистов своей яркой игрой в системе мадридского гранда:

  • Карьера в «Реале»: 22-летний испанский футболист стабильно выступал в основном за резервную команду «Реала» («Кастилья»), а также провел 7 официальных матчей в футболке первой команды;

  • Трансферная стоимость: Эксперты авторитетного портала Трансфермаркт оценивают актуальную рыночную стоимость молодого полузащитника в 5 миллионов евро.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Воспитанник Барселоны перешел в Реал СосьедадВоспитанник Барселоны перешел в Реал СосьедадСегодня, 12:58Один эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут УмараОдин эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут УмараСегодня, 12:46В MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выездеВ MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выездеСегодня, 12:40Жуткая драма: Итаума в нокдауне, Хргович стал первым чемпиономЖуткая драма: Итаума в нокдауне, Хргович стал первым чемпиономСегодня, 12:36Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаутаУмар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаутаСегодня, 12:30Ислам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара НурмагомедоваИслам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара НурмагомедоваСегодня, 12:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)