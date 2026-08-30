«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»

Большая доля от последующей продажи: «Сливочные», как и в случаях с трансферами двух других воспитанников, отправившихся ранее из Испании в Англию — Гонсало Гарсии и Сесара Паласиоса, сохранят за собой значительную часть (долю) от средств, которые могут выручить с последующей продажи Мануэля Анхеля;