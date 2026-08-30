Жуткая драма: Итаума в нокдауне, Хргович стал первым чемпионом
Прошедший в Лондоне масштабный вечер бокса промоутерской компании Куинсберрй стал свидетелем одного из самых драматичных и громких противостояний года в супертяжелом весе. В главном поединке вечера непобежденный 21-летний британский суперталант Мозес Итаума и 34-летний опытный хорват Филип Хргович поднялись на ринг за вакантный престижный чемпионский пояс мира по версии IBF.
Отправив соперника в нокдаун уже в первых раундах и имея полное преимущество, молодой Итаума допустил грубую ошибку в распределении сил в заключительных раундах, и на ринге произошла настоящая сенсация.
От нокдауна во 2-м раунде до ошибки в 8-м
Напряжение боя было высоким с первых же секунд, и противостояние развивалось следующим образом:
Молниеносный старт Итаумы: 21-летний британский боксер начал бой очень активно и уже во 2-м раунде отправил соперника в нокдаун мощными ударами;
Скорость и преобладание: Итаума имел полное преимущество в скорости, несколько раз нанеся точные и опасные удары в челюсть Хрговича, однако опытный хорватский боксер выдержал это тяжелое давление;
Решающая ошибка: В последней минуте 8-го раунда Итаума провел серию затяжных атак, пытаясь досрочно свалить соперника, и растратил все свои силы. Выдержавший это Хргович начал склонять чашу весов в свою сторону.
Капитуляция в 9-м раунде и выброшенное полотенце
В третьей трехминутке инициатива полностью перешла к Филипу Хрговичу:
Выбившийся из сил британец: Совершенно обессиленный Итаума перестал поднимать руки, потерял равновесие и оперся на канаты;
Решение секундантов: В то время как рефери готовился остановить бой, угол Мозеса Итаумы выбросил на ринг белое полотенце. Рефери остановил поединок — официальный результат: в 9-м раунде, на 2-й минуте 27-й секунде Филип Хргович одержал победу нокаутом;
Исторический рекорд: Благодаря этой победе Филип Хргович завоевал пояс IBF в супертяжелом весе и вписал свое имя в историю как первый чемпион мира в истории Хорватии.
«Я проигрывал каждый раунд»: искреннее признание Хрговича
Пережив тяжелые удары и добившись исторического успеха, Хргович не скрывал своего удивления в интервью на ринге:
«Я проигрывал в каждом раунде, мой соперник показывал бокс намного лучше меня. Сам не знаю, откуда взял силы, чтобы победить и выдержать это давление», — заявил новый чемпион мира.
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