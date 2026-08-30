Жуткая драма: Итаума в нокдауне, Хргович стал первым чемпионом

·37·Спорт
Жуткая драма: Итаума в нокдауне, Хргович стал первым чемпионом

Прошедший в Лондоне масштабный вечер бокса промоутерской компании Куинсберрй стал свидетелем одного из самых драматичных и громких противостояний года в супертяжелом весе. В главном поединке вечера непобежденный 21-летний британский суперталант Мозес Итаума и 34-летний опытный хорват Филип Хргович поднялись на ринг за вакантный престижный чемпионский пояс мира по версии IBF.

Отправив соперника в нокдаун уже в первых раундах и имея полное преимущество, молодой Итаума допустил грубую ошибку в распределении сил в заключительных раундах, и на ринге произошла настоящая сенсация.

От нокдауна во 2-м раунде до ошибки в 8-м

Напряжение боя было высоким с первых же секунд, и противостояние развивалось следующим образом:

  • Молниеносный старт Итаумы: 21-летний британский боксер начал бой очень активно и уже во 2-м раунде отправил соперника в нокдаун мощными ударами;

  • Скорость и преобладание: Итаума имел полное преимущество в скорости, несколько раз нанеся точные и опасные удары в челюсть Хрговича, однако опытный хорватский боксер выдержал это тяжелое давление;

  • Решающая ошибка: В последней минуте 8-го раунда Итаума провел серию затяжных атак, пытаясь досрочно свалить соперника, и растратил все свои силы. Выдержавший это Хргович начал склонять чашу весов в свою сторону.

Капитуляция в 9-м раунде и выброшенное полотенце

В третьей трехминутке инициатива полностью перешла к Филипу Хрговичу:

  • Выбившийся из сил британец: Совершенно обессиленный Итаума перестал поднимать руки, потерял равновесие и оперся на канаты;

  • Решение секундантов: В то время как рефери готовился остановить бой, угол Мозеса Итаумы выбросил на ринг белое полотенце. Рефери остановил поединок — официальный результат: в 9-м раунде, на 2-й минуте 27-й секунде Филип Хргович одержал победу нокаутом;

  • Исторический рекорд: Благодаря этой победе Филип Хргович завоевал пояс IBF в супертяжелом весе и вписал свое имя в историю как первый чемпион мира в истории Хорватии.

«Я проигрывал каждый раунд»: искреннее признание Хрговича

Пережив тяжелые удары и добившись исторического успеха, Хргович не скрывал своего удивления в интервью на ринге:

«Я проигрывал в каждом раунде, мой соперник показывал бокс намного лучше меня. Сам не знаю, откуда взял силы, чтобы победить и выдержать это давление», — заявил новый чемпион мира.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Воспитанник Барселоны перешел в Реал СосьедадВоспитанник Барселоны перешел в Реал СосьедадСегодня, 12:58«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»«Реал» отправляет своего таланта в АПЛ: Мануэль Анхель очень близок к переходу в «Фулхэм»Сегодня, 12:55Один эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут УмараОдин эмодзи и тысяча смыслов: Мераб отреагировал на нокаут УмараСегодня, 12:46В MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выездеВ MLS Левандовский оформил «гол+пас»: «Чикаго Файр» сыграл вничью на выездеСегодня, 12:40Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаутаУмар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаутаСегодня, 12:30Ислам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара НурмагомедоваИслам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара НурмагомедоваСегодня, 12:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)