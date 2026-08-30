Ботир Кадыров: «Сахар вообще не ем»

Певец Ботир Кадыров ответил на вопрос о том, почему с возрастом многие люди набирают вес, в то время как его фигура остается практически неизменной на протяжении многих лет. Артист подчеркнул, что главными причинами этого являются семья, правильное питание, дисциплина и спорт.

«Прежде всего, для здоровья важна поддержка семьи. Затем нужно уделять внимание правильному питанию, дисциплине и, конечно же, спорту», — сказал Ботир Кадыров.

Отвечая на вопрос о том, каким видом спорта он занимается, певец рассказал, что ходит в зал и регулярно занимается фитнесом.

«Я хожу в зал, занимаюсь фитнесом и слежу за своим питанием», — отметил он.

У артиста также спросили, каких продуктов нет в его ежедневном рационе. Ботир Кадыров сообщил, что не употребляет сахар.

«Сахар вообще не ем. Некоторые жиры употребляю, а некоторые — нет», — сказал певец.

Его молодой вид даже вызвал у собеседника шутливый вопрос: «Может быть, вы до сих пор не постарели, потому что не едите сахар, и пьюте какой-нибудь эликсир?»

Ботир Кадыров подчеркнул, что никакого особого секрета здесь нет.

«Нет, я думаю, это генетика, или, может, моя семья хорошо заботится, дисциплина... Все взаимосвязано», — ответил певец.