Воспитанник Барселоны перешел в Реал Сосьедад

Испанский клуб Барселона попрощался со своим молодым защитником Эктором Фортом, продав его в команду Реал Сосьедад. Этот трансфер стал очередным шагом каталонского клуба на пути к поддержанию финансового баланса. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно информации, распространенной изданием Goal.com, сумма трансфера составила около 8 миллионов евро. 20-летний футболист, являющийся воспитанником академии Ла Масия, подписал с баскским клубом долгосрочный пятилетний контракт, рассчитанный до 2031 года.

Детали трансфера и будущие гарантии

Реал Сосьедад проявил активность в последние дни трансферного окна, опередив дортмундскую Боруссию и заполучив защитника в свои ряды. Эктор Форт уже наблюдал с трибун за игрой своей новой команды в рамках чемпионата Испании против Эспаньола.

Тем не менее, руководство Барселоны, заботясь о будущих интересах, включило в соглашение пункт о выкупе за 20 миллионов евро. Также каталонцы сохранили за собой право на процент от последующей перепродажи игрока. Прошлый сезон Форт провел в составе Эльче.

Моральный удар для Ламина Ямаля

Этот трансфер стал тяжелой эмоциональной потерей для звезды Барселоны Ламина Ямаля. Как отмечает испанский журналист Хота Хорди, Ямаль и Форт были очень близкими друзьями, и их отношения можно было назвать братскими.

Согласно источнику, уход близкого друга Ямаля из команды влияет на его настроение. Ранее разочарование футболиста после замены в матче против Эльче стало предметом обсуждений.

Однако главный тренер Ханси Флик прояснил ситуацию, объяснив, что недовольство Ямаля связано не с проблемами в команде, а с его небольшим физическим недомоганием и головной болью. Тренер напомнил, что футболист только приступил к тренировкам после трехнедельного перерыва.

В каталонском клубе продолжается работа по чистке состава с целью улучшения финансового положения. Уход Эктора Форта поставил точку в десятилетнем периоде, и в ближайшие дни ожидается, что клуб покинут и другие молодые таланты.