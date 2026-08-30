Ислам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара Нурмагомедова

·0·Спорт
Ислам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара Нурмагомедова

Неожиданное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом от местной звезды Сун Ядуна в главном бою турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в китайском Шанхае вызвало большой резонанс в мире ММА. После этого неожиданного поражения чемпион UFC и лидер команды Нурмагомедовых Ислам Махачев поддержал своего одноклубника в социальных сетях, выступив с эмоциональным заявлением.

Махачев подчеркнул, что такие тяжелые испытания встречаются на пути каждого бойца, и Умар вернется из этой ситуации еще более сильным.

«На пути к цели много испытаний»: искренняя поддержка от Махачева

Обладатель пояса UFC опубликовал на своей странице фото одноклубника и написал следующие слова:

  • Судьба и испытания: «Мы довольны тем, что нам предначертано судьбой. На пути к цели много испытаний, но я уверен, что ты преодолеешь это, брат», — написал Ислам Махачев;

  • Тяжелый вечер в Шанхае: Напомним, что Умар Нурмагомедов в главном бою после молниеносного удара Сун Ядуна во 2-м раунде рухнул в октагон и впервые в карьере потерпел досрочное поражение.

Путь и статистика Умара Нурмагомедова в UFC

30-летний российский боец смешанных единоборств долгое время шел без поражений в легчайшем дивизионе и оставался одним из главных претендентов в чемпионской гонке:

  • Профессиональная карьера: Умар Нурмагомедов начал карьеру в ММА в 2016 году, а под эгидой UFC выступает с 2021 года;

  • Результаты в октагоне: На сегодняшний день в боях, проведенных в сильнейшей лиге мира, он записал на свой счет 8 побед и 2 поражения.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сунг Ядонг раскрыл план нокаута Умара НурмагомедоваСунг Ядонг раскрыл план нокаута Умара НурмагомедоваСегодня, 12:24Лионель Месси забил четыре гола в ворота Монреаля и установил новый рекорд MLSЛионель Месси забил четыре гола в ворота Монреаля и установил новый рекорд MLSСегодня, 11:32«Атлетико» победил в Севилье и вышел в лидеры Ла Лиги«Атлетико» победил в Севилье и вышел в лидеры Ла ЛигиСегодня, 07:58Разгромная победа «Интер Майами» со счетом 7:1: Месси оформил покерРазгромная победа «Интер Майами» со счетом 7:1: Месси оформил покерСегодня, 07:56«Барселона» продала Эктора Форта в «Реал Сосьедад», но с одним важным условием!«Барселона» продала Эктора Форта в «Реал Сосьедад», но с одним важным условием!Сегодня, 07:49«Интер Майами» обыграл «Монреаль», Месси забил четыре гола«Интер Майами» обыграл «Монреаль», Месси забил четыре голаСегодня, 07:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)