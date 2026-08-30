Ислам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара Нурмагомедова

Неожиданное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом от местной звезды Сун Ядуна в главном бою турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в китайском Шанхае вызвало большой резонанс в мире ММА. После этого неожиданного поражения чемпион UFC и лидер команды Нурмагомедовых Ислам Махачев поддержал своего одноклубника в социальных сетях, выступив с эмоциональным заявлением.

Махачев подчеркнул, что такие тяжелые испытания встречаются на пути каждого бойца, и Умар вернется из этой ситуации еще более сильным.

«На пути к цели много испытаний»: искренняя поддержка от Махачева

Обладатель пояса UFC опубликовал на своей странице фото одноклубника и написал следующие слова:

Судьба и испытания: «Мы довольны тем, что нам предначертано судьбой. На пути к цели много испытаний, но я уверен, что ты преодолеешь это, брат», — написал Ислам Махачев;

Тяжелый вечер в Шанхае: Напомним, что Умар Нурмагомедов в главном бою после молниеносного удара Сун Ядуна во 2-м раунде рухнул в октагон и впервые в карьере потерпел досрочное поражение.

Путь и статистика Умара Нурмагомедова в UFC

30-летний российский боец смешанных единоборств долгое время шел без поражений в легчайшем дивизионе и оставался одним из главных претендентов в чемпионской гонке: