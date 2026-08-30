Ислам Махачев отреагировал на страшный нокаут Умара Нурмагомедова
Неожиданное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом от местной звезды Сун Ядуна в главном бою турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в китайском Шанхае вызвало большой резонанс в мире ММА. После этого неожиданного поражения чемпион UFC и лидер команды Нурмагомедовых Ислам Махачев поддержал своего одноклубника в социальных сетях, выступив с эмоциональным заявлением.
Махачев подчеркнул, что такие тяжелые испытания встречаются на пути каждого бойца, и Умар вернется из этой ситуации еще более сильным.
«На пути к цели много испытаний»: искренняя поддержка от Махачева
Обладатель пояса UFC опубликовал на своей странице фото одноклубника и написал следующие слова:
Судьба и испытания: «Мы довольны тем, что нам предначертано судьбой. На пути к цели много испытаний, но я уверен, что ты преодолеешь это, брат», — написал Ислам Махачев;
Тяжелый вечер в Шанхае: Напомним, что Умар Нурмагомедов в главном бою после молниеносного удара Сун Ядуна во 2-м раунде рухнул в октагон и впервые в карьере потерпел досрочное поражение.
Путь и статистика Умара Нурмагомедова в UFC
30-летний российский боец смешанных единоборств долгое время шел без поражений в легчайшем дивизионе и оставался одним из главных претендентов в чемпионской гонке:
Профессиональная карьера: Умар Нурмагомедов начал карьеру в ММА в 2016 году, а под эгидой UFC выступает с 2021 года;
Результаты в октагоне: На сегодняшний день в боях, проведенных в сильнейшей лиге мира, он записал на свой счет 8 побед и 2 поражения.
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