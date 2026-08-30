Презентация Poco Кс8 5Г с аккумулятором 9000 мА·ч состоится 4 сентября

Как сообщает издание Иксбт.ком, компания Poco официально объявила дату презентации своего нового смартфона Poco Кс8 5Г. Премьера устройства ожидается 4 сентября текущего года в 12:00 по местному времени. Продажи смартфона начнутся на индийском рынке через торговую площадку Флипкарт. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В первых тизерах, представленных компанией, также был раскрыт внешний вид нового гаджета. Согласно им, устройство выполнено в ярком оранжевом корпусе и изображено на фоне гор. Это намекает на то, что производитель ориентировал данную модель на пользователей, предпочитающих активный образ жизни.

Батарея с автономной работой более трех дней

Самой главной и примечательной особенностью этого смартфона является его аккумулятор огромной емкости. Модель Poco Кс8 5Г оснащается батареей на 9000 мА·ч. По заявлению производителя, этот показатель обеспечивает стабильную работу устройства без подзарядки до 3,2 суток.

Компания активно продвигает эту возможность сверхвысокой автономности под слоганом Повер Максксинг. Ожидается, что этот шаг станет логичным продолжением долгосрочной стратегии бренда Poco по внедрению аккумуляторов высокой емкости в сегмент доступных 5Г смартфонов.

Пока что другие технические подробности нового смартфона держатся в секрете. В частности, информация о процессоре, характеристиках экрана, возможностях камеры и технологии быстрой зарядки, как ожидается, будет раскрыта ближе к официальной дате презентации.