Самое полезное молоко в мире: ТОП-5 видов и их особенности

Молоко — источник белка, кальция, витамина Б12 и других важных питательных веществ. Но не все молоко одинаково. Содержание жира, белка, витаминов и минералов в молоке разных животных заметно различается.

1. Овечье молоко

Отличается высоким содержанием белка и жира. Исследования показывают, что овечье молоко содержит больше белка и общего сухого вещества по сравнению с коровьим и козьим молоком. Поэтому оно высоко ценится при приготовлении сыра и катыка.

2. Верблюжье молоко

В верблюжьем молоке больше витамина С, чем в коровьем. Оно также содержит белок, кальций и другие минералы. Особенно важным источником питания оно считается в засушливых и жарких регионах.

3. Буйволиное молоко

Один из видов молока с высоким содержанием жира и белка. В нем также высок уровень казеина, что делает его отличным вариантом для производства таких продуктов, как сыр.

4. Козье молоко

По своему составу близко к коровьему молоку. Оно является источником белка, кальция и некоторых витаминов группы В. Из козьего молока по всему миру производят различные сыры и молочные продукты.

5. Коровье молоко

Самый распространенный вид молока, обеспечивающий организм белком, кальцием, витамином Б12, магнием и другими питательными веществами. Считается удобным и питательным продуктом для ежедневного рациона.

Важно отметить, что дорогое или необычное молоко автоматически не означает самое полезное. При выборе молока также следует учитывать возраст человека, его пищевые потребности и способность организма усваивать продукт.