Китайские ученые раскрыли «ужасающее влияние» позднего отхода ко сну на организм

·60·Здоровье
Китайские ученые раскрыли «ужасающее влияние» позднего отхода ко сну на организм

Выяснилось, что темп современной жизни, ночные гаджеты и привычка регулярно поздно ложиться спать наносят здоровью человека гораздо больший удар, чем ожидалось. Масштабное новое фундаментальное исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что нарушение режима сна и поздний отход ко сну статистически напрямую связаны с развитием в человеческом организме ровно 172 заболеваний.

Эти выводы, опубликованные в авторитетном китайском научном журнале, вызывают серьезные дискуссии в кругах сторонников здорового образа жизни и медицинского сообщества.

Более 88 тысяч добровольцев и почти 7 лет наблюдений

Исследование опирается не просто на теоретические предположения, а на очень обширную и надежную статистическую базу:

  • Охват участников: Исследователи тщательно изучили биоритмы сна и показатели здоровья 88 461 взрослого человека;

  • Долгосрочный мониторинг: Каждый участник находился под медицинским наблюдением в среднем в течение 6 лет и 8 месяцев;

  • Изученные параметры: В ходе наблюдения фиксировались время засыпания, продолжительность сна, качество ночного сна и нарушение циркадного ритма, а также анализировалось их влияние на различные хронические заболевания.

Риск в два раза выше при 42 заболеваниях

По итогам анализа было выявлено, что нарушения сна протекают параллельно с 172 различными патологиями. Самое тревожное — при наличии определенных негативных показателей сна вероятность заболеть 42 болезнями возрастает в два раза и более.

К числу наиболее тяжелых недугов, неразрывно связанных с расстройством сна, относятся:

  • Сахарный диабет второго типа: Недостаток ночного сна или позднее засыпание резко нарушают метаболизм и чувствительность к инсулину;

  • Болезнь Паркинсона: Нейродегенеративные изменения и разрушение нервной системы проявляются одновременно с нарушением фаз сна;

  • Острая почечная недостаточность: Прекращение естественного периода регенерации и очищения организма ночью напрямую отрицательно влияет на фильтрацию почек.

Предупреждение специалистов: следствие или причина?

Авторы исследования обращают особое внимание на один важный нюанс: данная научная работа не доказывает напрямую, что проблемы со сном являются абсолютной первопричиной этих заболеваний. Однако тесная, сильная статистическая связь между ними показывает, что нарушение ночного ритма разрушает общий защитный щит организма и создает почву для быстрого развития уже имеющихся скрытых внутренних болезней.

Врачи оценивают нормализацию распорядка дня, засыпание каждый день в одно и то же время и соблюдение норм ночного сна как самое дешевое и эффективное средство естественной защиты, предотвращающее сотни хронических заболеваний.

Китайские ученые172 заболеваниянарушение режима снамедицинский мониторинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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