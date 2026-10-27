Какой сон препятствует достатку, а какой — исцеляет? Рекомендации о видах сна

Правильный сон и отдых в повседневной жизни не только обеспечивают человеку душевную и физическую бодрость, но и напрямую влияют на его здоровье и достаток. В исламском учении и восточной медицине описаны особенности сна в разное время суток, которые делятся на три основных вида — «Хайлула», «Кайлула» и «Айлула».

Польза и вред этих видов сна для организма человека находят свое подтверждение и в современных медицинских исследованиях.

3 основных вида сна и их влияние на организм

Для правильной организации распорядка дня важно различать эти три состояния:

Хайлула — сон, препятствующий достатку: Сон после утренней молитвы (Бомдод) до восхода солнца и в первые часы рассвета. Не зря в нашем народе говорят: «Кто рано встает, тот успевает больше». Подчеркивается, что в это время распределяются достаток и благодать, а проведение утреннего времени в движении повышает активность и остроту ума человека. Сон в это время считается препятствием для достатка и благодати;

Кайлула — источник сил и исцеления: Короткий 15–30-минутный сон перед полуденной молитвой (или после нее). Эта привычка является сунной нашего Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), она восстанавливает работу мозга, дает новые силы на вторую половину дня и снижает стресс;

Айлула — нежелательный сон, приносящий болезни: Сон после предвечерней молитвы (Аср), ближе к вечеру (Шом). В это время биологические часы организма замедляются, и у спящего человека высока вероятность возникновения душевной вялости, головной боли, ухудшения памяти и различных нервных заболеваний.

Почему «Кайлула» полезна, а «Айлула» вредна?

Медицинский и практический анализ раскрывает научные основы этих рекомендаций:

Секрет Кайлулы (Power Nap): Современные нейробиологи отмечают, что короткий дневной отдых улучшает сердечно-сосудистую деятельность и повышает концентрацию внимания на 30%;

Опасность Айлулы: Накануне заката метаболизм в организме меняется. Человек, поспавший после Асра, чаще всего просыпается с тяжелым настроением и усталостью, полностью сбивая ритм ночного сна.

Паспорт дневных видов сна