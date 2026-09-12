Во сколько вы ложитесь спать? Как затягивание времени сна влияет на организм?

·1·Здоровье
Во сколько вы ложитесь спать? Как затягивание времени сна влияет на организм?

В социальных сетях часто можно встретить утверждения вроде: «Ляжешь спать в 21:00 — сохранишь молодость, уснешь после 00:00 — растолстеешь». Но все не так просто. Самое главное для организма — это не точное время отхода ко сну, а его достаточная продолжительность, регулярность и соответствие биологическому ритму человека.

Если привычка поздно ложиться и подолгу сидеть перед телефоном или компьютером вошла в норму, это может повлиять на суточный ритм организма.

Именно поэтому в поисках ответа на вопрос «в скольких ложиться спать?» недостаточно просто смотреть на часы.

Насколько верно утверждение, что 21:00 — «сохраняет молодость»?

В социальных сетях распространяется много утверждений о том, что сон в 21:00 восстанавливает организм и замедляет процесс старения.

Однако научного правила о том, что сон именно в 21:00 останавливает старение, не существует.

Цикл сна и бодрствования организма регулируется внутренними биологическими часами — циркадным ритмом. На этот ритм влияют освещенность, распорядок дня и режим сна.

Поэтому, если одному человеку удобно ложиться в 21:00, для другого более естественным может быть отход ко сну в 22:00 или 23:00.

22:00 — час «полного восстановления» для мозга?

Во время сна мозг отдыхает, а в организме происходит ряд важных процессов.

В течение ночи протекают процессы, связанные с закреплением памяти, переработкой полученной информации и восстановлением функций мозга.

Тем не менее четкой научной границы в виде «в 22:00 мозг полностью восстанавливается» не существует.

Эти процессы зависят не от конкретного часа, а от различных стадий сна.

23:00 — ускоряет ли поздний сон старение?

Тоже нельзя сказать, что поздний отход ко сну автоматически и сразу ускоряет старение организма.

Однако регулярное позднее засыпание и недосып могут привести к ухудшению качества сна, дневной усталости и снижению концентрации внимания.

Поэтому проблема зачастую кроется не в цифре 23:00, а в нарушении режима сна.

00:00 — причина лишнего веса?

Правила «если ляжешь после полуночи, то обязательно поправишься» тоже не существует.

Однако дефицит сна может повлиять на процессы в организме, связанные с аппетитом и общим обменом веществ. Кроме того, долгое бодрствование по ночам увеличивает вероятность нарушения режима питания.

Поэтому взаимосвязь между сном и массой тела существует, но ее нельзя объяснить одной формулой «уснешь после 00:00 — растолстеешь».

01:00 — ослабевает ли организм?

Если человек регулярно ложится спать только к 01:00 ночи, а встает рано утром, продолжительность его сна может сильно сократиться.

И вот эта ситуация уже имеет серьезное значение для организма.

При недостатке сна на следующий день человек может чувствовать усталость, испытывать трудности с концентрацией внимания и перепады настроения.

Следовательно, главный фактор, истощающий организм, — это зачастую не сама цифра 01:00, а недосыпание.

02:00 — не «подрыв здоровья», а сигнал о сбое режима

Если привычка бодрствовать в 02:00 ночи стала нормой, это может указывать на то, что пора обратить внимание на свой режим сна.

Особенно если утром нужно вставать рано: из-за позднего отхода ко сну человек может не обеспечить себе необходимую продолжительность отдыха.

Поэтому в вопросах сна ориентироваться нужно не на цифры на часах, а на регулярность и достаточную продолжительность.

Главная цифра для организма — не время на часах

Гуляющие по интернету графики вроде «в 21:00 — то-то, в 22:00 — се то-то, в 23:00 — другое» могут привлекать внимание.

Однако человеческий организм не работает по такой жесткой почасовой формуле.

Для здорового сна важны следующие факторы:

  • ложиться спать и просыпаться по возможности в одно и то же время каждый день;

  • спать достаточное количество часов в соответствии с возрастом;

  • сократить использование светящихся экранов перед сном;

  • ограничить употребление продуктов, способных помешать засыпанию (например, кофеина), в вечернее время;

  • поддерживать в спальне тишину, комфорт и подходящие для сна условия.

А самое главное — чтобы человек каждый день высыпался.

Итог: «правильный режим» важнее «раннего отхода ко сну»

Таким образом, взгляды в духе «не уснешь в 21:00 — потеряешь молодость, ляжешь после 00:00 — обязательно растолстеешь» являются слишком упрощенными.

Значение сна для здоровья человека огромно. Но главные факторы, влияющие на организм, — это достаточность, качество и регулярность сна.

Поэтому сегодня вечером задайте себе один вопрос:

Не «во сколько я лягу?», а «даю ли я своему организму возможность полноценно отдохнуть до утра?»

Именно этот вопрос раскрывает самую суть правильного сна.

Уйқу ритмиЦиркад ритмТунги соат 21:00Уйқу сифатини яхшилаш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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