Китайские ученые создали необычную расческу против выпадения волос

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Китайские ученые создали необычную расческу против выпадения волос

Китайские ученые разработали новое устройство, которое может помочь в борьбе с выпадением волос. Этот прибор, внешне напоминающий обычную расческу, оснащен электродами и создает слабое электрическое поле.

Исследователи объясняют, что с помощью электрического поля устройство способствует лучшему проникновению лечебных средств к корням волос.

На данный момент устройство было протестировано на мышах. В ходе экспериментов всего за один месяц шерсть у животных начала отрастать заново. Согласно результатам, зафиксированным исследователями, эффект от устройства оказался даже сильнее, чем от препарата миноксидил.

Тем не менее, пока неизвестно, какой эффект новая технология окажет на людей. Для определения ее безопасности и эффективности необходимы дополнительные исследования и клинические испытания.

Если будущие тесты также покажут положительные результаты, это изобретение может стать новой возможностью для людей, страдающих от выпадения волос.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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