Для ребенка нет ничего дороже материнской любви, а для матери нет более ценного дара, чем ее дитя. Любовь, доверие и спокойствие в душе ребенка прежде всего обретаются в материнских объятиях.

Согласно исполнительному документу Берунийского межрайонного суда по гражданским делам, с ответчика Н.Р. в пользу истца С.С. было постановлено передать ребенка по имени Р.К.

Бюро принудительного исполнения Элликкалинского района уделяет особое внимание восстановлению законных прав и интересов граждан в процессе обеспечения исполнения судебных актов и документов других органов.

В ходе очередных исполнительных действий при практическом содействии государственных исполнителей отдела было обеспечено возвращение ребенка в объятия матери.