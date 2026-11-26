Ребенок, тосковавший по материнской любви, вернулся в объятия матери
Для ребенка нет ничего дороже материнской любви, а для матери нет более ценного дара, чем ее дитя. Любовь, доверие и спокойствие в душе ребенка прежде всего обретаются в материнских объятиях.
Согласно исполнительному документу Берунийского межрайонного суда по гражданским делам, с ответчика Н.Р. в пользу истца С.С. было постановлено передать ребенка по имени Р.К.
Бюро принудительного исполнения Элликкалинского района уделяет особое внимание восстановлению законных прав и интересов граждан в процессе обеспечения исполнения судебных актов и документов других органов.
В ходе очередных исполнительных действий при практическом содействии государственных исполнителей отдела было обеспечено возвращение ребенка в объятия матери.
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