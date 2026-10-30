Причины и тревожные симптомы ночных судорог в ногах

Внезапные судороги мышц ног по ночам встречаются у многих людей. Чаще всего это состояние наблюдается в икроножных мышцах, иногда могут сводить стопу или мышцы бедра. Боль длится от нескольких секунд до 10 минут. После расслабления мышцы боль или повышенная чувствительность могут сохраняться некоторое время, сообщает сайт МСН.

Ночные судороги в ногах не всегда являются признаком серьезного заболевания. В большинстве случаев точную причину установить не удается. Однако чрезмерное перенапряжение мышц в течение дня, длительное стояние или сидение, усталость после физических упражнений и обезвоживание организма могут спровоцировать такое состояние. С возрастом вероятность ночных судорог возрастает. Во время беременности эта проблема может возникать чаще.

В некоторых случаях судороги ног связаны с побочными эффектами принимаемых лекарств. Например, некоторые диуретики могут быть связаны с этим состоянием. Кроме того, повреждение нервов, связанное с сахарным диабетом, проблемы с функцией почек и нарушение кровообращения в ногах также могут вызывать мышечные спазмы. Поэтому, если это состояние повторяется часто, его нельзя игнорировать.

При возникновении судороги можно осторожно растянуть мышцу, потянуть стопу на себя и слегка помассировать область спазма, что может уменьшить боль. В некоторых случаях помогает встать, опереться на ногу или немного походить. Для расслабления мышц также можно принять теплый душ.

Для уменьшения ночных судорог рекомендуется выполнять упражнения на растяжку икроножных мышц перед сном, пить достаточное количество воды в течение дня и поддерживать умеренную физическую активность. Ограничение потребления кофеина и алкоголя также может быть полезным.

Если судороги в ногах повторяются часто, нарушают сон, длятся более 10 минут или сопровождаются отеком, онемением и мышечной слабостью, необходимо обратиться к врачу. Если сильная боль не проходит, следует получить неотложную медицинскую помощь. Особенно важно пройти обследование, если наряду с мышечными спазмами наблюдается снижение силы или уменьшение объема мышц ноги.