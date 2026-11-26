За долгие годы своей деятельности актер занял особое место в узбекском кино и театральном искусстве. Он мастерски воплотил на экране и сцене разноплановые образы, завоевав признание зрителей. Матъякуб Матчанов сыграл роли в таких фильмах, как «Пусть отсохнет мой язык», «Снайпер», «Предатель», «Друзья в Таиланде» и «Баходир Ялангтуш».

Матъякуб Матчанов родился 26 ноября 1956 года в Ташкенте. Он окончил Ташкентский театрально-художественный институт. После завершения учебы в 1985 году начал свою творческую деятельность в театре «Ёш гвардия».

Известный театральный и киноактер, народный артист Узбекистана Матъякуб Матчанов сегодня, 26 ноября, отмечает свое 70-летие.

Заслуги актера получили признание как на государственном, так и на международном уровне. Он был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Узбекистана», а в 2016 году награжден орденом «Дустлик». В 2026 году он был удостоен почетного звания «Народный артист Республики Узбекистан».

Также в ноябре 2026 года на VI кинофестивале тюркского мира «Коркут ата» в Стамбуле Матъякуб Матчанов получил награду «Лучшая мужская роль» за исполнение роли в фильме режиссера Сарвара Каримова «Фарз».

Поздравляем актера с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в творческой деятельности!

Какой фильм или образ с участием Матъякуба Матчанова вам нравится больше всего? Оставляйте свои мнения в комментариях.