Главный тренер английского клуба «Ливерпуль» Андони Ираола высказался о взаимопонимании на поле и текущей спортивной форме атакующего полузащитника команды Флориана Вирца и центрального нападающего Александра Исака.

Признание тренера: сочетание командной игры и индивидуального мастерства

Как пишет издание Ливерпуль Невс, испанский специалист подчеркнул, что действия этих двух футболистов положительно сказываются на результатах команды:

«Сейчас Алекс и Фло в хорошей форме. Они помогают команде показывать качественную игру и добиваться результата. Когда команда в целом демонстрирует хороший футбол, ситуация выглядит немного лучше», — сказал Андони Ираола.

Статистика Вирца и Исака в текущем сезоне

Футболист Количество игр Голы Голевые передачи Система «Гол + Пас» Флориан Вирц 17 4 6 10 очков Александр Исак 16 10 1 11 очков

Напомним, что «Ливерпуль» под руководством Андони Ираолы после 11-го тура Английской Премьер-лиги занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Как вы считаете, сможет ли тандем Флориана Вирца и Александра Исака привести «Ливерпуль» к чемпионству в Английской Премьер-лиге в этом сезоне?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этими радостными статистическими данными с болельщиками мерсисайдцев!