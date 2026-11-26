Андони Ираола высоко оценил взаимодействие звезд «Ливерпуля» Вирца и Исака
Главный тренер английского клуба «Ливерпуль» Андони Ираола высказался о взаимопонимании на поле и текущей спортивной форме атакующего полузащитника команды Флориана Вирца и центрального нападающего Александра Исака.
Признание тренера: сочетание командной игры и индивидуального мастерства
Как пишет издание Ливерпуль Невс, испанский специалист подчеркнул, что действия этих двух футболистов положительно сказываются на результатах команды:
«Сейчас Алекс и Фло в хорошей форме. Они помогают команде показывать качественную игру и добиваться результата. Когда команда в целом демонстрирует хороший футбол, ситуация выглядит немного лучше», — сказал Андони Ираола.
Статистика Вирца и Исака в текущем сезоне
Футболист
Количество игр
Голы
Голевые передачи
Система «Гол + Пас»
Флориан Вирц
17
4
6
10 очков
Александр Исак
16
10
1
11 очков
Напомним, что «Ливерпуль» под руководством Андони Ираолы после 11-го тура Английской Премьер-лиги занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.
Как вы считаете, сможет ли тандем Флориана Вирца и Александра Исака привести «Ливерпуль» к чемпионству в Английской Премьер-лиге в этом сезоне?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этими радостными статистическими данными с болельщиками мерсисайдцев!
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