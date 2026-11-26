Президент США Дональд Трамп в свойственной ему шутливой манере отреагировал на вопрос о недавних политических взглядах миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Это заявление Трампа прозвучало после того, как Илон Маск в одном из интервью сообщил, что не является сторонником движения МАГА (Маке Америка Греат Агаин — «Сделаем Америку великой снова»).

Ответ журналистам и дополнительные характеристики

Когда представители СМИ попросили прокомментировать слова Маска, президент США высоко оценил его интеллектуальные способности, предпочтя сохранить в тайне остальную часть его личности:

«Он на 80 процентов супергений, а о том, что представляют собой остальные 20 процентов, я говорить отказываюсь», — сказал Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп использовал ряд теплых эпитетов в адрес миллиардера:

Личная оценка: Трамп назвал Маска «очень необычным парнем», «замечательным человеком» и «немного консервативным», подчеркнув, что готов сказать эту шутку прямо в лицо самому Маску.

Анализ политических взглядов: По мнению президента, хотя люди и пытаются изменить свои взгляды во время выборов, со временем они все равно возвращаются к своей истинной политической природе. Тем не менее, в конце беседы он еще раз похвалил Маска, отметив, что «он действительно хороший парень».

Хронология отношений Трампа и Маска и контекст

Направление / Период Детали и цитаты Повод для заявления Илон Маск в интервью заявил, что не является сторонником движения МАГА Новая цитата «На 80 процентов супергений, а о том, что представляют собой остальные 20 процентов, я говорить отказываюсь» Предыдущая аналогичная характеристика (сентябрь 2025 года) Ранее Трамп уже называл Маска «на 80 процентов супергением, а в остальных 20 процентах у него есть небольшие проблемы» Характер отношений Сложный, но основанный на взаимном уважении и открытом юморе диалог

Как вы думаете, что именно имел в виду Дональд Трамп под «остальными 20 процентами» Илона Маска — его неожиданные решения или независимые политические взгляды?

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