«Олимпик-МобиУз» обыграл «Шуртан» и сделал важный шаг к путевке в Суперлигу
В первом этапе переходного матча за право участия в Суперлиге Узбекистана команда «Олимпик-МобиУз» на выезде встретилась с гузарским клубом «Шуртан» и одержала уверенную победу со счетом 2:1.
Быстрый гол, равновесие и победный мяч
Встреча началась с активных атак гостей, и уже на 4-й минуте Жавохир Баходиров вывел «Олимпик-МобиУз» вперед. Однако на 18-й минуте гузарцы сумели восстановить равновесие благодаря точному удару Нодирбека Мукарова.
Судьбу напряженного матча во втором тайме решил гол Равшанбека Абдуманнонова на 68-й минуте, который принес «Олимпик-МобиУз» важную выездную победу.
Протокол матча и составы команд
Показатели
Детали
Этап соревнования
Переходный матч Суперлиги Узбекистана (1-й этап)
Результат встречи
«Шуртан» 1:2 «Олимпик-МобиУз»
Авторы голов
Нодирбек Мукаров (18') — Жавохир Баходиров (4'), Равшанбек Абдуманнонов (68')
«Шуртан»: Мусулмонов, Вегеря, Шайкулов, Клочков, Муродов, Тошкузиев, Харшиладзе, Мукаров, Маматхужаев, Абдуалимов, Сувонов.
«Олимпик-МобиУз»: Кудратов, Хамидов, Баходиров, Рахимов, Махаматов, Абдурашидов, Файзуллаев, Куанишбаев, Ким, Тухсанов, Абдуманнонов.
Как вы считаете, готов ли «Олимпик-МобиУз» к выступлению в Суперлиге в следующем сезоне или «Шуртан» еще не сказал своего последнего слова?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным результатом с болельщиками узбекского футбола!
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