В первом этапе переходного матча за право участия в Суперлиге Узбекистана команда «Олимпик-МобиУз» на выезде встретилась с гузарским клубом «Шуртан» и одержала уверенную победу со счетом 2:1.

Быстрый гол, равновесие и победный мяч

Встреча началась с активных атак гостей, и уже на 4-й минуте Жавохир Баходиров вывел «Олимпик-МобиУз» вперед. Однако на 18-й минуте гузарцы сумели восстановить равновесие благодаря точному удару Нодирбека Мукарова.

Судьбу напряженного матча во втором тайме решил гол Равшанбека Абдуманнонова на 68-й минуте, который принес «Олимпик-МобиУз» важную выездную победу.