Станет ли выпас скота на пастбищах платным? Депутаты внесли ясность в распространившиеся сообщения

В соответствии с недавно принятым законопроектом «О пастбищах» и соответствующими постановлениями Президента, предусмотрено создание благоприятных условий для сельского населения и животноводов. В частности:

В социальных сетях вызвали широкие обсуждения сообщения о том, что «теперь выпас скота и сенокос на пастбищах станут платными». В связи с этим депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан официально прояснили данный вопрос, твердо подчеркнув, что никаких дополнительных платежей для населения вводиться не будет.

Будет ли платным сенокошение на пастбищах в Узбекистане? Законодательная палата дала разъяснения

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Общественные пастбища бесплатны: Пастбищные земли передаются органам самоуправления граждан (махаллям) в бесплатную аренду сроком на 49 лет для свободного выпаса скота местного населения.

Нулевая налоговая ставка: К этим землям применяется нулевая налоговая ставка, и граждане не будут платить никаких сборов за выпас скота из своих домохозяйств и заготовку сена.

Основные направления законопроекта Установленные порядки и условия Общественные пастбища Передаются махаллям на 49 лет бесплатно, налог по нулевой ставке «Пастбищный билет» Только для временного использования дополнительных пастбищ в других регионах Классификация пастбищ «Зеленые», «желтые» и «красные» зоны для сохранения земель

Что такое «пастбищный билет»?

Механизм «пастбищного билета», заинтересовавший многих, не является обязательным платежом для всего населения. Согласно разъяснению депутата Равшана Мамутова, эта система работает как упрощенное разрешение только для тех, кто в случае нехватки корма в своем селе или районе желает воспользоваться свободным пастбищем или сенокосом в другом регионе на месяц-два или на сезон.

Защита пастбищ от деградации

Вместе с тем, в целях улучшения состояния пастбищ в стране и предотвращения деградации планируется разделить их на три категории на основе научных геоботанических исследований:

«Зеленые» зоны: Разрешается регулярный выпас на основе установленных норм.

«Желтые» зоны: Вводится ротационный выпас для обеспечения восстановления земель.

«Красные» зоны: На земли в тяжелом состоянии накладывается мораторий сроком не менее 3 лет для восстановления.

Данный законопроект наряду с поддержкой животноводства служит рациональному использованию природных ресурсов.

Как вы считаете, как классификация пастбищ и бесплатная передача общественных пастбищ махаллям повлияют на развитие животноводства? Оставляйте свое мнение в комментариях!